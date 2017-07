Mehmetçik’in katılımıyla Van Gölü sahilinde temizlik kampanyası

İlçe merkezinin yanı sıra Van Gölü sahillerinde temizlik çalışması yapan ekipler, Van Gölü sahilinde ve parklarda bulunan yeşil alanlardaki kuru otların yanı sıra çevredeki çöpleri toplayarak temiz bir çevre için seferber oldu. Van Gölü sahilindeki temizlik kampanyasına Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, kamu kurum çalışanları, Mehmetçik ve vatandaşlar katıldı. Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, gölün bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde kirletilmesinin önüne geçmeye çalıştıklarını ifade ederek, “Bugün ilçemizin Van Gölü sahilinde yaklaşık 10 kilometre yürüyerek temizlik çalışması yaptık. Bizim buradaki amacımız çevre bilincini ve duyarlılığını gözler önüne sermektir. Batı ve güney illerimizde 50 derecenin üzerinde hava sıcaklıkları olduğunu görmekteyiz. Fakat biz bugün çok fazla terlemeden Van Gölü sahilini güzel bir şekilde temizledik. İlçemizde Van Gölü’nün mavisi ile birlikte yeşilin her türlü tonunu görmek mümkündür. Aynı zamanda ilçemizin kuzeyinde bulunan Süphan Dağı’nda temmuz ayına girmemize rağmen zirvede kar kendisini muhafaza ediyor. Bu nedenle Adilcevaz ilçemiz Süphan Dağı ve Van Gölü arasında yer alan eşsiz bir manzaraya sahiptir. İlçemizde yaklaşık aylık ortalama sıcaklık 25 derece civarında seyretmektedir. Bu nedenle ilçemiz aynı zamanda turizm açısından bölgemizin bir cazibe merkezidir. Bütün vatandaşlarımızı yaz ayını burada rahat geçirmelerinin yanı sıra gelip buradaki bu güzellikleri yakından görmeleri için ilçemize davet ediyoruz. Ayrıca bugün burada bu temizlik organizasyonuna katılan ve destek veren başta belediye başkanımıza ve tüm kamu görevlilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise, Adilcevaz’ın tarihi yapısı ve turizmiyle bölgenin en güzel ilçelerinin başında geldiğini ifade ederek, “Havaların ısınmasıyla birlikte ilçemizin her yerinde olduğu gibi sahil şeridimizde de temizlik çalışmaları başlattık. İlçemiz; doğal ve turistik güzellikler bakımından bölgenin en güzel yerlerinin başında geliyor. Yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte halkımızın yanı sıra çevre il ve ilçelerden birçok kişi ilçemize geliyor. Bu nedenle sahillerimizi temizleyip, hemşehrilerimize ve misafirlerimize temiz bir Van Gölü sahili hazırlıyoruz. Temizlik çalışmalarımız her geçen gün artarak devam edecek olup, daha temiz bir Adilcevaz için tüm halkımızdan da duyarlılık ve destek bekliyoruz. Adilcevaz ilçemiz Van Gölü’nün kuzeyinde Süphan Dağı’nın güneyinde yeşilliği bol olan bir cennet köşesidir. İlçemizin Van Gölü’ne yaklaşık 35 kilometrelik bir sahili var. Her yıl belediye olarak yaz ayına girerken sahillerimizde temizlik çalışmaları yapmaktayız. Ancak bu yıl Sayın Kaymakamımızın teşvik ve destekleriyle birlikte kamu kuruşlarının da desteğiyle yine Van Gölü’nün sahillerini temizlemeye başladık. Adilcevaz ilçemiz doğunun incisi olan bir yerdir. Van Gölü ise Türkiye’nin büyük bir kıymetidir. Sahillerimiz yaz aylarında Marmaris’i ve Bodrum’u aratmayacak güzelliktedir. Van Gölü’nün suyu aynı zamanda cilt hastalıkları yönünden şifalıdır. Antalya, Marmaris ve Bodrum gibi yerler çok güzel. Ancak oralarda yaz aylarında klimalara ihtiyaç var. Fakat Van Gölü sahillerinde klimalara ihtiyaç olmadan rahatlıkla denizin keyfini yaşamaktayız. Buradaki sahillerimizi tertemiz hale getirerek vatandaşlarımızın hizmetine hazır hale getirdik. Bütün tatilcileri ilçemize tatil yapmaya davet ediyorum. İlçemizde aynı zamanda su kayağı yapılmaktadır. Ayrıca bu yıl Kıztaşı dediğimiz mevkide bayan ve erkek plajları yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ilçemiz adeta bir cennet köşesi olacak. Buraları sık sık elbirliği ile temizlemeye devam edeceğiz. Ancak sahillerimizi kullanan vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen sahillerimizi ve yaşadığımız yerleri temiz tutmaya özen gösterelim. Van Gölü’nün temizlenmesinde emeği geçen başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Arif Karaman ve Belediye Başkanı Necati Gürsoy, temizlik kampanyasının ardından ilçe sahilinde bulunan plajlarda incelemelerde bulundu.