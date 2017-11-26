Mehmetçik’ten öğrencilere kıyafet yardımı

Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığının girişimleri neticesinde yardımsever bir iş adamı tarafından gönderilen 400 adet kazak, öğrencilere dağıtıldı. İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Mehmetçik tarafından Yemişveren, Çayarası, Cevizyatağı, Saklı, Yamaç ve Değirmen köyü okullarında eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılan yardım törenine, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Seyhan Doğan ve görevli askerler katıldı.

Öğrencilerin tek tek giydirildiği törende konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Mehmetçiğin girişimi sayesinde ihtiyaç sahibi köy okulu öğrencilerinin soğuk kış mevsiminde kendilerini ısıtacak giysilere kavuştuğunu belirterek, bu anlamlı girişimden dolayı Güroymak Jandarma Komutanı Yüzbaşı Seyhan Doğan ve İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerlere teşekkür etti.