Memur-Sen’den ‘28 Şubat’ açıklaması

Durak, 28 Şubat’la birlikte FETÖ, irtica adı altında sinsice dindar subayları tasfiye edip kendi adamlarını orduya soktuğunu, 15 Temmuz’a gelen süreçte en stratejik hamlesini yaptığını söyledi. Durak, “28 Şubat, o süreçteki uygulamaların bütününe bakıldığında, devletin ve milletin bütün kurum ve imkanlarını kullanarak toplumu ve devletin işleyişini cebir ve şiddetin eşlik ettiği bir toplumsal mühendislikle baştan ayağa dönüştürme amacını taşımaktaydı. Bu yönüyle büyük bir toplumsal yara haline getirilen başörtüsü yasağına indirgenebilecek bir şey olmadığı gibi klasik askeri bir darbeden farklılaştığı için de hafifsenebilecek bir olay değildir. 28 Şubat, bu milletin değerlerine göre siyaset yapılmasına ve bağımsız politikalar belirleme iradesine, toplumun inançlarını yaşama hakkına, ekonomik sistemin yağma düzeninden kurtarılması sistemine, insanca yaşama standartlarının oluşturulması gayretine karşı; siyasi, ekonomik ve sosyal ayrıcalıklar sahibi hegemonik güçlerin müesses nizamı koruma amacıyla gerçekleştirdiği bir darbedir. Bu darbe, ordu ile apoletli medya, yargı, sivil toplum ve ekonomik çevrelerin birlikte gerçekleştirdiği bir darbedir. 28 Şubat’la birlikte eğitimden ekonomiye, yargıdan medyaya, sivil toplumdan orduya, her alan darbenin arkasındaki küresel aklın çıkarları çerçevesinde yeniden dizayn edilmiştir. 28 Şubat’la birlikte ilk iş olarak D/8 girişimi atıl bırakılmış ve faizci yağma sisteminin ortadan kaldıran havuz sistemini iptal etmiştir. Bu da darbenin hangi saiklerle yapıldığının bir diğer göstergesidir” dedi.