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24 Ağustos 2018 09:55

Mesire alanına büyük rağbet

Bitlis’in Güroymak Belediyesi tarafından yapılan piknik ve mesire alanı, özellikle yeni evlenecek olan çiftlerin ilgi odağı haline geldi.

Mesire alanına büyük rağbet

24 Ağustos 2018 09:55


Güroymak Belediyesi tarafından yeni yapılan piknik ve mesire alanı, özellikle yeni evlenecek olan çiftler başta olmak üzere herkesin uğrak merkezi haline geldi. Gelin ve damatların fotoğraflarını çekmek için tercih ettikleri mesire alanı, bayram tatillerini geçirmek isteyen vatandaşların da uğrak mekanı haline geldi. Daha önce ilçede bir mesire alanını olmadığını ifade eden vatandaşlar, belediye yetkililerine teşekkür ettiler. Mesire alanında dış çekim yapalım denildiğinde çok şaşırdıklarını söyleyen gelin ve damat, "Güroymak’ta mesire piknik alanı yoktu. Bugün buraya çekim için geldik, şaşırdık. Gerçekten çok mutlu olduk. Doğa ortamında dış çekimler yaptık, çok güzel oldu" ifadelerini kullanırken, fotoğrafçılar ise daha önce ilçede herhangi bir alan olmadığı için gelin ve damatların dış çekimlerini yapamadıklarını söylediler.


Öte yandan, dokuz günlük bayram tatilini fırsat bilerek çocuklarıyla birlikte mesire alanına gelen vatandaşlar, güzel ve modern bir ortamda piknik yapmanın mutluluğunu yaşadılar. Çocuklar kendileri için yapılan yeni oyun alanlarında gönüllerince eğlenirken, ferah ve nezih bir ortamda güzel vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadılar. Yeni çocuk oyun alanları, ahşap kamelyalar, çeşmeler, mescit yürüyüş yollarına sahip olan alanın ilçeye farklı bir görünüm kazandırdığını dile getiren vatandaşlar, Belediye Başkanı Ufuk Özen Alibeyoğlu’na teşekkür ettiler.




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