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16 Temmuz 2018 18:16

Meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen vatandaş hastaneye kaldırıldı

Bitlis’te meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek uçuruma yuvarlanmak üzereyken başka bir ağaca tutunan ve yaralanan yaşlı vatandaş, hastaneye kaldırıldı.

Meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen vatandaş hastaneye kaldırıldı

16 Temmuz 2018 18:16


Edinilen bilgiye göre olay, bugün öğle saatlerinde Bitlis merkeze bağlı Gazibey Mahallesi’nde meydana geldi. Meyve toplamak için evinin önündeki ağaca çıkan Zübeyir Tontaş (71), dengesini kaybedip düştü. Yerde yuvarlanan Tontaş, bir ağaca tutunarak uçuruma düşmekten kurtuldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Sağlık ekipleri, alınan güvenlik önlemlerinin ardından yaklaşık 1 saat süren operasyon ile Tontaş kurtardı. Ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Tontaş’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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