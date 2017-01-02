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02 Ocak 2017 13:25

Milli Eğitim Müdürü Kokrmaz’dan değerlendirme toplantısı

Milli Eğitim Müdürü Kokrmaz’dan değerlendirme toplantısı

02 Ocak 2017 13:25

Bitlis Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, il genelindeki okul müdür yardımcıları ve rehber öğretmenleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
İlk olarak müdür yardımcıları gerçekleştirilen toplantıda, hijyen ve temizlik, projeler, sınavlar ve aile içi iletişim konuları görüşülürken, okullardaki hijyen ve temizliğin önemi belirtildi. Yaklaşan YGS sınavı ile ilgili olarak okullarda yapılan çalışmaların durumu hakkında görüş alışverişi yapılırken, destekleme ve yetiştirme kurslarının devamlılığı, akademik başarının ne düzeyde olduğu konuşuldu.
Bitlis Milli Eğitim Müdürü Korkmaz toplantıda yaptığı konuşmasında, “Değerler eğitimi ve okuma projelerinin öğrencilerin kişisel gelişimine çok büyük katkıları olacağını bu yüzden okul idaresinin bu projelerin uygulanmasında çok dikkatli davranılması gerek” dedi.
İl genelindeki tüm psikolojik danışma ve rehber öğretmenlerle değerlendirme toplantısında ise bağımlılık, aile içi iletişim, değerler eğitimi ve ile genelinde yürütülen projeler ele alındı. Öğrencilerin ilkokuldan üniversiteye kadar rehber öğretmene ihtiyacı olduğu ve rehber öğretmenlerinde her öğrenci ile etkileşim haline geçmeleri gerektiği konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.



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