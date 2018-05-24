Minik öğrencilerden Mehmetçiğe ziyaret

Komando Tugay Komutanlığına bağlı Sorgun Kışlasını gezdi.

Tatvan Sarıkum Köyü Hayri Sandıkçı İlkokulu Anasınıfı Öğretmeni Ayşe Bahar Ural’ın koordinatörlüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçilen proje kapsamında Sorgun Kışlasını ziyaret eden minik öğrenciler, ilk defa askeri bir kışlayı gezmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadı. Askerlerin sıcak ilgisi karşısındaki mutlulukları yüzlerine yansıyan öğrenciler; askeri araç, gereç ve tesisatları da gezerek, araç ve sistemler hakkında tanıtıcı bilgiler aldı. Askeri araçlara binmeyi de ihmal etmeyen öğrencilere ayrıca yemek ikramında bulunuldu.

Öte yandan, İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, 10. Komando Tugay Komutanı Tamer Atay, İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer de ziyarette öğrencileri yalnız bırakmadı.