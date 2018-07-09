Müdür Asak’tan köy ziyaretleri

Bitlis’in Mutki ve Hizan ilçelerine bağlı köylerde çiftçilerle bir araya gelen Asak, büyükbaş ve küçükbaş yetiştiriciliği yapılan bölgeleri gezerek incelemelerde bulundu. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerinin sıkıntılarını yerinde dinleyerek, hayvancılıkta karşılaşılan problemlere ilişkin çözüm bulacaklarını ifade eden Asak, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak üzerlerine düşen her türlü görevi zamanında yerine getireceklerini, tüm imkânlarla üreticilerin hizmetinde olduklarını ve il genelinde tüm köylere ziyarette bulunarak yetiştiricilerle bir araya geleceğini söyledi.