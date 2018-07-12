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12 Temmuz 2018 11:49

Müftülerden Ahlat Belediyesine ziyaret

Bitlis İl Müftüsü M.

Müftülerden Ahlat Belediyesine ziyaret

12 Temmuz 2018 11:49

Faysal Geylani, beraberindeki ilçe müftüleriyle Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban’ı makamında ziyaret etti.


Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ile müftüler, 15 Temmuz’da yapılacak çalışmalarla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, bu ihanetlerin bir daha ülkemizde yaşanmamasını vurgulayarak; “Allah bu tür ihanet ve çetelerden ülkemizi korusun. Ayrıca, yeni Türkiye’miz vatana ve millete hayırlı olsun” dedi.


Belediye ziyaretinin ardından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle İl Müftüsü M. Faysal Geylani başkanlığında ilçe müftüleri Ahlat Müftülüğünde toplantı yaptılar.




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