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23 Kasım 2017 11:38

Müsteşar Yardımcısı Avşar’dan Ahlat’a ziyaret

İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Ahlat eski kaymakamlarından Ahmet Avşar, Bitlis’in Ahlat ilçesini ziyaret etti.

Müsteşar Yardımcısı Avşar’dan Ahlat’a ziyaret

23 Kasım 2017 11:38


İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Avşar, Ahlat kaymakamlığı ve Ahlat Belediyesini ziyaret etti. Bitlis’e görevli gelmesi münasebetiyle ilçeyi de ziyaret eden Avşar, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül’ü makamında ziyaret etti. Kaymakam Mustafa Akgül, duyduğu memnuniyetti dile getirerek, günün anısına Avşar’a Ahlat bastonu ve Tutkara tablosu hediye etti.


Daha sonra Ahlat Belediyesini ziyaret eden Avşar’ı, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ve belediye birim amirleri kapıda karşıladı. Burada Ahlat’taki yatırımlar hakkında Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban tarafından kısa bir brifing sunuldu.


Ardından İlçenin meşhur el sanatlarından olan Ahlat bastonu takdim edildi.


Avşar’ın ilçeye gelmesini duyan vatandaşlar ise, yakın ilgi göstererek, geçmiş günleri anarak hasbıhal etti.




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