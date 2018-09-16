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Mutki Belediyesi nikah salonu hizmete girdi

Bitlis’in Mutki Belediyesi tarafından yapılan nikah salonu düzenlenen törenle açıldı.

Bitlis'in Mutki Belediyesi tarafından yapılan nikah salonu düzenlenen törenle açıldı.


Nikah salonunun açılışını gerçekleştiren Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Serkan Şahin, bundan sonra çiftlerin ve ailelerinin en mutlu günlerine burada adım atacaklarını ifade ederek, böyle bir hayra vesile olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Açılış, kurdele kesimi ve nikah salonunun gezilmesi ile sona erdi.

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