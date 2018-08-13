Mutki Gençlik Merkezinin çalışmaları

Mutki Gençlik Merkezi ve İlçe Halk Kütüphanesi, ilçeye bağlı Sekiliyazı köyünde gönüllü gençlerle birlikte köy çocuklarıyla buluştu. Buluşma kapsamında yüz boyama, langırt, ok, matrak, palyaço ve müzik etkinlikleri yapıldığını ifade eden Mutki Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Ahmet Korkman, bu aktivitelerin devam edeceğini belirtti. Korkmaz, “Mutki’ye bağlı Sekiliyazı köyümüzde köylü kardeşlerimizle buluşup beraber eğlendik. Ancak bu etkinliklerimiz bu köyümüzle sınırlı kalmayacak. Diğer haftalarda da Mutki’nin başka köylerinde devam edecek. O bir gence ulaşana kadar durmak yok dedik ve tatilde rengarenk etkinliklerle gençlerimize ulaşmaya devam ediyoruz. Tüm gençlik merkezlerinde merkezimde bu yaz etkinlikleriyle gençlik merkezlerine gelemeyen öğrenciler ve gençlerimizin ayaklarına kadar gidiyoruz. Gençlik merkezi olarak yanınızdayız deyip o bir gence ulaşana kadar devam edilecek” diye konuştu.