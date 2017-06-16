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16 Haziran 2017 15:45

Mutki Kaymakamı iftarını şehit ailesinde açtı

Bitlis’in Mutki Kaymakamı Mehmet Kılıç, iftarını Uran köyünde bulunan şehit ailesinin evinde açtı.

Mutki Kaymakamı iftarını şehit ailesinde açtı

16 Haziran 2017 15:45


Kaymakam Kılıç, vatani görevi sırasında şehit olan er Bayram Kardaş’ın babası Medeni Kardaş’ı ziyaret etti. Kılıç, iftar için gittiği Uran’da önce şehit er Kardaş için okutulan mevlide katıldı. Kaymakam Kılıç, daha sonra vatandaşlarla baba Kardaş’ın evinde iftara katıldı. Kılıç, şehit babası Kardaş’a Kur’an-ı Kerim hediye ederek tekrar başsağlığı diledi.


İftardan sonra Kılıç ve beraberindekiler, Uran Muhtarı Necmettin Dayan’ın evine ziyarette bulundu. Vatandaşlar burada Kaymakam Kılıç’a sorun ve isteklerini iletme fırsatı buldu.


Kılıç’a ziyaret boyunca İlçe Garnizon Komutanı Ekrem Doğan, İlçe Özel İdare Müdürü Erkan Coşkun, İlçe Müftüsü Cemil Meriç ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İlamettin Budak eşlik etti.




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