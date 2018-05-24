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24 Mayıs 2018 14:15

Mutki’de ADEM faaliyetleri

Bitlis’in Mutki ilçesinde faaliyet gösteren aile destek merkezi (ADEM); pek çok kadının hem meslek edinme hem de sosyalleşmesi için fırsatlar sunuyor.

Mutki’de ADEM faaliyetleri

24 Mayıs 2018 14:15


Mutki ilçesinde hayatları ev işleri ve çocuk bakımıyla geçen kadınlar, Mutki Kaymakamlığı ve Mutki Belediye Başkanlığının girişimleri sonucu açılan ADEM ile değişti. Fitness salonu, kreş ve açılan kurslarda ilk aylarda yeterli verimin alınamaması sonucunda Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kılıç’ın eşi Nihal Kılıç, ADEM’in fahri koordinatörlüğü görevini üstlenerek bambaşka bir kimliğe bürünmesini sağladı. Kadınların ADEM’den beklentilerini dinleyerek başlayan Kılıç, sorunları tek tek tespit ederek çözümleri hızlıca hayata geçirdi.


Eğitim kurslarında kadınların maharetli ellerinden çıkan ürünlerin depolarda saklanması yerine sergilenmesini sağlayan Kılıç, ADEM’i ziyaret edenlerin büyük beğenisini kazandı.


Meslek kurslarının yanı sıra kadınlara yönelik eğitici seminerlerin de verildiğini belirten Kılıç, ADEM’de yürütülen faaliyetler sayesinde kadınların kendilerini keşfettiklerini söyledi.




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