Mutki'de alt ve üst yap çalışmaları devan ediyor

İlçede belediye ve kaymakamlığın ortak çalışmaları sonucunda sokaklar ışıklandırılırken, bazı bölgelerde ise parklar yapıldı. Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Serkan Şahin, tarafından Pınarbaşı Mahallesi Şehit İsa Budak Caddesi'nde Mutki Şehitliği'nin yapımı tamamlandı. Mutki merkezde bulunan cadde ve sokaklarda yeni, modern çevre aydınlatmaları yapılırken, toplamda 100 adet aydınlatma direği dikildi.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Kaymakam Şahin, vatandaşların havanın karardığı akşam saatlerinde dahi Mutki merkezinde daha rahat, daha huzurlu ve daha güvenli bir şekilde cadde ve sokaklarımızda gezebilmeleri, rutin işlerini yapa bilmeleri sağlanmıştır. Toplamda 4 kilometrelik alanda aydınlatılan alan için 100 aydınlatma direği kullanılmıştır. Tüm Mutkili vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Yapım çalışmaları devam eden projeler arasında ilçemize 100 metre kare çocuk oyun alanı ve spor kompleksiyle birlikte 2 adet park yapımı hızla devam ediyor. Akasya ve Ihlamur isimleri bırakılacak parkların biri TOKİ bölgesinde diğer ise afet konutları bölgesinde çok yakında hizmete girecek" dedi.