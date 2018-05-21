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21 Mayıs 2018 13:00

Mutki’de KHGB seçimi

Bitlis’in Mutki ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin encümen seçimi gerçekleştirildi.

Mutki’de KHGB seçimi

21 Mayıs 2018 13:00


Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kılıç başkanlığında Şehit Güvenlik Korucusu Rıfat Kaya Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2017 yılının genel bir değerlendirilmesi yapıldı. Toplantıda, encümen üyelerinin seçimi de yapılırken, seçim sonucunda il genel meclis üyelerinden Mehmet Acun ve Bülent Duygu seçildi. Muhtarlardan ise Sıddık Kardaş ve Ahmet Arslan Argun üyeliğe seçildi.


Köylerin içme suyu ihtiyacının 2017 yılında büyük oranda giderildiğini ifade eden Kaymakam Mehmet Kılıç, planlanan program kapsamında her köye dokunmaya çalıştıklarını söyledi. Birliğin 2018 yılı bütçesinin 8 milyon olduğunu belirten Kılıç, “2017 yılında 5 milyona mal olan çalışmalar gerçekleştirildi. Yol çalışmaları, cami ve taziye evi yapım işleri gibi öncelikli olan çalışmalar yapılarak birçok köyümüzün sıkıntıları giderildi. 2018 yılında 60 köyümüzün yolu kilitli parke taşıyla yenilenecek. İçme suyu konusunda sıkıntıları programımıza dahil ettik. Çoğu köyümüzün altyapı sorunları giderildi. Bu yılki ödeneğimiz geçen yıla oranla daha fazla olduğu için inşallah çalışarak daha iyi işler yapacağız” şeklinde konuştu.




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