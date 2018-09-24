Mutki'de kütüphane açılışı

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesinde kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

İlçede düzenlenen İlköğretim Haftası münasebetiyle Kavakbaşı Yatılı Bölge Okulunda yeni bir kütüphane hizmete açıldı. Kavakbaşı Yatılı Bölge Okulunda yeni yapılan kütüphanenin açılışını, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Serkan Şahin yaptı.

Açılışa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Hızlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ecvet Levendoğlu, bazı kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.