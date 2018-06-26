Mutki’de okuma yazma seferberliği

Mutki’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kurslarda okumayı öğrenen 898 kursiyer sertifikalarını aldı. İlçe Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen sertifika törenine katılan Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Serkan Şahin yaptığı konuşmada, Müslüman olarak İslam’ın ilk emrinin okumak olduğunu belirtti. İlçe Halk Eğitim Müdürü Sabri Demir yaptığı konuşmasında “Yapılan alan çalışmaları neticesinde okuryazar olmayan 1902 vatandaşımız kurslara kayıt yaptırdı. Bugün burada 815’i kadın 83’ü erkek olmak üzere toplam 898 kursiyerimiz eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifika aldı. Alan çalışmaları ve kurslarımız devam etmekte. Okuma yazma bilmeyen her vatandaşımıza ulaşıp onları okur-yazar yapmak istiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından sertifikalarını alan kursiyerlere sosyal markette kullanılmak üzere hediye çeki de verildi. Halk Eğitim Müdürlüğünün diğer kurslarını da ziyaret eden Kaymakamımız çalışmalar hakkında kursiyerlerden ve usta öğreticilerden bilgi aldı.