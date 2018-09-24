Mutkili şehidin ismi okula verildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK terör örgütünün saldırısında şehit olan Mutkili Piyade Er Ahmet Tuncel'in ismi imam hatip ortaokuluna verildi.

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Çığır köyünde bulunan imam hatip ortaokulunun adı, Şehit Ahmet Tuncel İmam Hatip Ortaokulu olarak değiştirildi. Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Muhammed Serkan Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ecvet Levendoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Hızlı ile birlikte Şehit Ahmet Tuncel İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Öğretmen ve öğrencilerin sorunlarını dinledikten sonra öğretmenlerle bir toplantı gerçekleştiren Kaymakam Şahin, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olması temennilerinde bulundu.