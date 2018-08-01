Narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kent merkezinde uyuşturucu madde kullanan ve satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Gökmeydanı Cami arkasında metruk binada bulunan M.I. M.Y. ve E.D. isimli şüpheliler üzerinde ve bulundukları metruk binada yapılan kontrollerde, M.I. isimli şüpheliden 0,56 gram eroin maddesi, E.D. isimli şüpheliden 1,15 gram esrar maddesi ve şüphelilerin bulunmuş oldukları metruk binada ise bir adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat, 0, 44 gram metamfetamin maddesi ve 17, 67 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili yakalanan şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli tahkikat yapılmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.