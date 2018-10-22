Nemrut Kalderası sonbahar manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası, sonbaharla birlikte ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında 'mükemmeliyet' ödülü alan Nemrut Krater Gölü, sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe büründü. Uzun sürecek olan kış mevsimi öncesi son ziyaretçilerini ağırlayan Nemrut Kalderası'nda sonbaharla birlikte ağaçların yaprakları ve doğa tamamen altın sarısına büründü.

Yeşili bol olan Nemrut, mevsimin değiştirdiği bitki örtüsüyle doğaseverler için görsel bir şölen sergiliyor. Yazı ayrı kışı ayrı güzel olan kaldera, ziyaretçilerini altın sarısı manzarasıyla karşılıyor. Nemrut Kalderası büründüğü doğa harikası görüntüsüyle seyrine doyumsuz bir manzara keyfi yaşatıyor.

Her haliyle kendine hayran bırakan doğa harikası Nemrut Kalderası'nda bol bol fotoğraf çektiren ziyaretçiler, kış öncesi herkesi bu güzel manzarayı görmeye davet ediyor. Nemrut Kalderası'nın iç kısımlarına ilerlendiğinde bitki örtüsündeki kızıllık ve altın sarılığı göllerle ve akarsularla bütünleşiyor.

Özellikle traverten bölgesindeki ağaçların büründüğü sarı, kırmızı, yeşil ve pembe tonları, görenleri hayran bırakıyor. Bitki örtüsünün oluşturduğu görsel şölen, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Sarp arazideki vadide ağaçların arasında saklı kalan yeşil ve mavi ise ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Nemrut Kalderası'nı görmek için hem bölgeden hem de yurt dışından ziyaretçiler geliyor. Kalderayı görmek ve fotoğraflamak isteyen Muş Folklor Kulübü Derneği Başkanı ve üyeleri, Nemrut'a adeta hayran kaldı. Dernek Başkanı Cemal Ergin, “Derneğimiz bünyesinde birçok etkinlik var, bunlardan biri de fotoğrafçılıktır. Daha önce Nemrut'u çok övdüler bize, bizde dernek üyelerimizle birlikte buraya geldik. Geldiğimize de değdi diye düşünüyorum. Çok güzel bir yerdeyiz, fotoğraflarımızı çekip tekrar Muş'a geri döneceğiz” dedi.

Muş Folklor Derneği Üyesi Bilge Hacıoğlu da Nemrut'a fotoğraf çekmek için geldiklerini belirterek, “Güzel fotoğraflar çıkıyor. Manzara ve ışık da çok güzel. Burayı bize tavsiye ettikleri gibi bizde tavsiye ediyoruz. Mutlaka gelip görmeleri lazım” diye konuştu.

Bir diğer dernek üyesi Akın Cansız da doğayla buluşup güzel kareler yakalamayı düşündüklerini söyleyerek, “Ağaçların rengi ile gökyüzünün ve saf toprağın uyumunu inceleyerek güzel fotoğraflar çekmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ahlat Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Özkan Olcay, sonbaharda fotoğrafçılar için Nemrut Krater Gölü'nün bulunmaz bir nimet olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Bugün fotoğrafa gönül veren arkadaşlarla birlikte Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret ettik. Bu gölün sonbahar güzelliklerini objektiflerimize yansıttık. Hakikaten Nemrut Krater Gölü çok güzel alan ve mekan. Özellikle burası sonbahar ile beraber bir renk cümbüşüne bürünüyor. Sonbaharın bütün renklerini burada görmeniz mümkün. Bir yandan yükselen dağlar, bir yandan sararan ağaçlar, bir yandan ise krater gölleri bizlere çok güzel bir doğa harikası sunuyor. Bizde bu güzellikleri derneğimize üye olan arkadaşlarımızla birlikte gelip fotoğrafladık ve çok güzel fotoğrafları arşivimize kattık. Burası hakikaten çok güzel bir yer. Bu bölgede yaşayanların gelip burayı görmelerini tavsiye ederim.”

Nemrut Krater Gölü'nü gezmeye gelenler arasında yer alan Japon turistler ise Türkiye'nin ve Nemrut'un çok güzel olduğunu söyledi.