Öğrenciler zıhlı araçlara bindi

Güroymak ilçesine bağlı Sütderesi Köyü İlkokulunda okuyan öğrenciler, jandarma teşkilatını yakından tanımak için jandarma sorumluluk sahası, asayiş uygulamalarının yanı sıra yaptığı işleri yerinde görmek isteyen öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından karşılanan öğrenciler, jandarmanın çalışma ortamı, karakol bölümü, araç parkını gezerek, daha sonra askeri araçlara binerek bilgi aldılar.

"Yavrularımızla kucaklaşıyoruz" adının verildiği etkinlik kapsamında ilçe merkez ve köy çocuklarını jandarma ağırlamaya devam ediyor. İlçe merkez ve köy öğrencileriyle her hafta bir araya geldiklerini söyleyen Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Bugün ilçe jandarma, Sütderesi köyü öğrencilerini ağırladı. İlk defa öğrencilerimiz jandarma personelleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyor. Jandarmanın asli görevini bire bir görme fırsatını buluyorlar" dedi.

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Damla Tunçdemir, “Her hafta bir köy okulumuzun öğrencilerini jandarmada misafir ediyoruz. Öğrencilerimiz ilk defa bir yeri görme fırsatını buldular. İlk defa bir parkta oynama heyecanını yaşadılar. Öğrencilerin ilgisi merakı çok güzel ve gurur vericiydi. Bu güzel günü Öğrencilerimize yaşatan, Kaymakam ve Belediye Başkanımız Alibeyoğlu’na ve projede emeği bulunan herkese teşekkür ederim" dedi.

Jandarmayı ziyaret eden öğrenciler, "İlk defa asker ağabeylerimiz ile bir araya geldik. Bizler için neler yaptıklarını görme fırsatımız oldu. Bundan sonra bu güzel meslekte görev almak istiyoruz. Jandarma ağabey ve ablalarımıza teşekkür ediyoruz" dediler.

Jandarma personeli, öğrencilere çeşitli ikramda bulunarak, onlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.