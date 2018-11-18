Öğrencilerden kütüphaneye yoğun ilgi

Bitlis'in Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen “Tatvan Okuyor” projesi kapsamında açılan kütüphane, öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kalkınma Bakanlığının Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında 2017 yılında hayata geçirilen “Tatvan Okuyor” projesi sayesinde ilçedeki öğrenciler sıcak bir ortamda ders çalışma imkanı buluyor. İlçenin eski Ahlat yolu üzerinde bulunan Kale Mahallesi'ndeki Polis kampının yanında yer alan kaymakamlığa ait binada hizmet veren proje ile kitap okuma alışkanlığı kazandırmasının yanı sıra öğrenci ve gençlerin nezih bir ortamda ders çalışmalarına imkan sunuluyor. Pazar günleri hariç haftanın 6 günü açık olan kütüphane; öğrenci ve gençler tarafından yoğun ilgi görüyor. Kütüphaneye gelen öğrenci ve gençlere kaynak kitap ve ücretsiz internet imkanın yanı sıra yine ücretsiz bir şekilde çay ikramında da bulunuluyor.

Kütüphanenin bulunduğu bölgedeki birçok evin sobalı olmasına karşın kütüphaneye gelen öğrenciler, aile sıcaklığında bir ortamda ders çalışabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, kütüphanenin öğrencilere hizmet vermeye devam edeceğini ifade etti.