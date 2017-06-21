Ortopedik engelli hastaya özel yatak

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, akülü tekerlekli sandalye ve hasta yatağına kavuşan ortopedik engelli 10 yaşındaki Yusuf Sengir’in sevincine ortak oldu. Günkırı beldesinde yaşayan 10 yaşındaki ortopedik hasta Yusuf Sengir’e akülü tekerlekli sandalye ve hasta yatağını Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu ve Günkırı Belde Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy birlikte teslim etti.

Alibeyoğlu, devlet olarak birinci öncelikli görevinin hiçbir sosyal güvencesi olmayan, dar gelirli, dul, yetim, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirterek, "Bugün burada Yusuf Sengir adlı çocuğumuzun mutluluğunu hep birlikte paylaşıyoruz. Artık yatağa bağımlı kalmadan ve rahatlıkla istedikleri yere gidebilecek, çok noktadan monteli emniyet kemerlerinin bulunmasından ötürü düşme kaygısı yaşamadan, ailesi, çocuğu bu sandalyeye güvenle bildirebileceklerdir. Hasta yatağında huzurlu yatacaktır. Bu vesile ile tekerlekli sandalyenizi iyi günlerde kullanmanızı temenni ediyorum" dedi.