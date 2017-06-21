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21 Haziran 2017 12:07

Ortopedik engelli hastaya özel yatak

Bitlis’in Güroymak ilçesinde ortopedik engelli olarak yatağa bağımlı kalan Yusuf Sengir’e, Güroymak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığı ile özel yatak temin edildi.

Ortopedik engelli hastaya özel yatak

21 Haziran 2017 12:07


Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, akülü tekerlekli sandalye ve hasta yatağına kavuşan ortopedik engelli 10 yaşındaki Yusuf Sengir’in sevincine ortak oldu. Günkırı beldesinde yaşayan 10 yaşındaki ortopedik hasta Yusuf Sengir’e akülü tekerlekli sandalye ve hasta yatağını Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu ve Günkırı Belde Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy birlikte teslim etti.


Alibeyoğlu, devlet olarak birinci öncelikli görevinin hiçbir sosyal güvencesi olmayan, dar gelirli, dul, yetim, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirterek, "Bugün burada Yusuf Sengir adlı çocuğumuzun mutluluğunu hep birlikte paylaşıyoruz. Artık yatağa bağımlı kalmadan ve rahatlıkla istedikleri yere gidebilecek, çok noktadan monteli emniyet kemerlerinin bulunmasından ötürü düşme kaygısı yaşamadan, ailesi, çocuğu bu sandalyeye güvenle bildirebileceklerdir. Hasta yatağında huzurlu yatacaktır. Bu vesile ile tekerlekli sandalyenizi iyi günlerde kullanmanızı temenni ediyorum" dedi.




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