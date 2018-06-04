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04 Haziran 2018 14:59

Ovakışla Beldesine 2 milyonluk yatırım

Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla Belde Belediye Başkan Vekili Mustafa Akgül tespit ettikleri eksikliklerinin teker teker giderildiğini ifade ederek, beldede ki park ve oyun sahalarına ise yaklaşık 2 milyon TL’lik yatırım yapıldığını söyledi.

Ovakışla Beldesine 2 milyonluk yatırım

04 Haziran 2018 14:59


Ovakışla Belediyesine Kanun Hükmünde Kararname ile atanan ve aynı zamanda Ahlat Kaymakamı olan Mustafa Akgül, beldede tespit edilen eksiklikleri gidermeye devam ediyor. Bugün beldede vatandaşların gölgesinde oturabileceği kamelyaların, çocukların eğlenebilecekleri parkların, yeşil alanların ve spor alanlarının olduğunu vurgulayan Belediye Başkan Vekili Mustafa Akgül; “Kardeş belediyemiz olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile imkanlarımızı birleştirerek beldemize 4 adet yeşil alan ve park alanı, okullarımızın bahçesi içinde olacak şekilde 3 adet de oyun sahası yaptık. Bu park ve oyun sahalarının belediyemize maliyeti yaklaşık olarak 2 milyon TL oldu. Vatandaşlarımıza ve beldemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.




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