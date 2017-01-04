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04 Ocak 2017 14:57

Ovakışla Belediyesinden öğrencilere giysi yardımı

Ovakışla Belediyesinden öğrencilere giysi yardımı

04 Ocak 2017 14:57

Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla Belde Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giysi yardımı yapıldı.
Kasım ayında belde belediyesine kayyum olarak atanan Bülent Tekbıyıkoğlu, bir organizasyon ile beldede bulunan 5 okulda, okul yönetimlerince tespit edilen 106 ihtiyaç sahibi öğrenciye kışlık kıyafet yardımı yaptı. Okulları gezerek tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilerle tek tek ilgilenen ve hediye paketlerini veren Kayyum Tekbıyıkoğlu, “Ovakışla Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışını beldemize yerleştireceğiz. Bu sosyal belediyecilik anlayışından yola çıkarak daima yoksulun, düşkünün yanında olacağız. Özellikle geleceğimiz, umudumuz olan çocuklarımızı hiç yalnız bırakmayacağız. Çocuklarımıza iyi sahip çıkmamız lazım” dedi.
Beldede kış mevsiminin ağır geçtiğini dile getiren Tekbıyıkoğlu, “Öğretmenlerimizin tespit ettiği ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kışlık mont ve kıyafet yardımı yaptık. Çocuklarımız da çok mutlu oldu, biz de çok mutlu olduk” ifadelerini kullandı.



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