(Özel) Baston ustasından dolar tepkisi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde üçüncü kuşak bastonculuk yapan Cumali Birol, doların yükselmesine tepki göstererek, “Yerli mallarında biz fırsatçılık yaparsak, doların yükselmesine sebep olmuş oluruz” dedi.

2010 yılında Türkiye'nin en genç ahilik unvanını alan baston ustası Cumali Birol, dolar fırsatçılığının ahilik sisteminde yerinin olmadığını belirtti. İş ahlakına ve adalete hiç sığmayan haksız kazanç elde eden insanlarla ilgili son birkaç aydır çok büyük sıkıntılar yaşandığını dile getiren Birol, “Aileden üçüncü kuşak bastonculuk yapmaktayız. Dördüncü kuşak ise tezgahta yetişmekte. Adilcevaz cevizleri ve bastonu ile ünlü bir ilçe. Ben de 2010 yılında Türkiye'nin en genç ahi unvanına sahip baston ustası olarak son birkaç aydır Türkiye üzerinde oynanan oyunlarla ilgili birkaç cümle konuşmak istiyorum. Yaşadığımız bu sıkıntıların Türkiye ile ilgili hiçbir alakasının olmadığını düşünüyorum. Bugün bu yapılan stokçuluk ve mal bulamama sıkıntıları ahilik döneminde olmuş olsaydı, bütün bu esnafların pabuçlarının dama atılacağını bizler çok iyi biliyoruz. İş ahlakına sığmayan, hele hele adalete hiç sığmayan ve haksız kazanç elde eden insanlarla ilgili son birkaç aydır çok büyük sıkıntılar yaşamaktayız. Bir örnek verecek olursak, kendi işimizde kullandığımız boynuz yerel bir ürün, kasaplardan alıyoruz. Ceviz ise Adilcevaz'da yetişiyor, buradan temin diyorum. Soruyorum şimdi, bunların dolarla ne ilgisi var. Doların bizleri bu kadar etkilediğini mi hissetmeliyiz, yoksa bizim kendi içimizdeki ticaret erbabı insanların haksız kazanç elde etmelerini mi göz önünde bulundurmalıyız. Bugün bunu fırsata çevirip, fırsat eşitsizliğini ortaya koyup, aynı zamanda tüketicilerin haklarını gasp edip cebindeki paralara göz diken insanların bunu yapmamalarını rica ediyoruz. Çünkü ahilik sisteminde böyle bir unsur yok” dedi.

“Kazancın yüzde 25'i helal olanıdır”

Yüzde 100 kazancın hiçbir yerde olmadığını da dile getiren Birol, “Kazancın yüzde 25'i helal olanıdır. Türkiye'de hakikaten bizler çalışmak ve üretmek zorundayız. Eğer bizler üretir çalışırsak, bir yere gelme noktasında Türkiye'yi kalkındırmış oluruz. Türkiye'de yaşayan toplumumuz, ürettiğimiz yerli mallara rağbet göstermelidir. Ama yerli malları da biz fırsatçılık yaparsak, doların yükselmesine sebep olmuş oluruz. Tamam, dolar yükseldi, fakat yerli mallarımız da doları tepe taklak olmasını sağlayabilirdik. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde bahsettiği gibi ahilik sisteminde böyle bir ahlak yok. Bu yüzden diyoruz ki bu ülke hepimizin. Bugün baktığımız zaman çok büyük zenginliklerimiz var. Sabahın erken saatlerine bismillah diyip kepenklerimizi açtığımız zaman, kazancın o saatlerde olduğunu biliyoruz. Bunun içindir ki ahilik sistemi olarak bunu yapmamamız lazım. Ülkemizi topyekun kalkındırmak için bu paraların üç beş tane stokçunun veya toptancının cebine girmemesi lazım” diye konuştu.

“Payitaht Abdülhamit dizisi bastonlara ilgiyi arttırdı”

Cumali Birol, Payitaht Abdülhamid dizisi için 500 yıllık ceviz ağacından özel baston üreterek dizide kullanılmasını sağladıklarını belirterek, “Payitaht Abdülhamid dizisinde Abdülhamid rolünü üstelenen Bülent İnal'ın kullandığı özel tasarımlı bastondan iki adet ürettik. Payitahta yaptığımız baston milli bir ürün. Bugün TRT'deki Payitaht Abdülhamit dizisinde kullanılması bizim için büyük bir şans. Bu şansı da yöremize artı yönde çevireceğiz. Bu bastonla ilgili olumlu geri dönüşümler aldık. Bu da bizleri çok onurlandırdı ve gururlandırdı. Özellikle ceviz ağacından yapmış olduğumuz bastonlara Türkiye'de ve yurt dışında ilgi biraz daha artmış durumdadır” şeklinde konuştu.