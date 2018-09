(Özel) Bitlis ekonomisine incir ve nar desteği

Bitlis-Baykan karayolu üzerinde bulunan Alaniçi köyünde oldukça bol bulunan incir ve narı yıllardan beri yol kenarlarında kurdukları çadırlarda satarak geçimini sağlayan köylüler, çevre illere de satış yapmak istiyor. Alaniçi köyünde yaklaşık 10 bin nar 5 bin ise incir ağacı bulunurken, bu ağaçlardan elde edilen tonlarca ürün, Bitlis merkezde veya yol kenarlarında yolculuk yapanlara satılıyor. Adeta sergi güzelliğinde açtıkları çadırlarda ürünlerini satan köylüler, incir ve nar için pazar istiyorlar.

İklimin Bitlis merkeze göre daha sıcak olduğu bu bölgede her türlü meyve ve sebzenin yetişmesi oldukça kolay olurken, burada bulunan bıttım ağaçlarına bile Siirt fıstığı aşısı yapılmış durumda. İncir ve nar yetiştiriciliği yapan Ecevit Erken, kendisine ait 150 incir ve 100’e yakın da nar ağacı olduğunu belirterek, köylünün büyük çoğunluğunun bu yolla ekmek parası kazandığını söyledi. Erken, “Genellikle bizim köyün geçimi incir üzerinedir. Her ne kadar mevsimi geçmiş olsa da halen ağaçlarımızda incir bulunmaktadır. Bahçemizde bulunan ağaçlarımızda mavi, beyaz ve kara incir çeşitleri yetişmektedir. Bende dahil olmak üzere köylülerin çoğu yol kenarlarında kurdukları çadırda geçim kaynağı olan inciri satıyor. İncir fiyatlarımız ise 5 TL’den 15 TL’ye kadar değişiyor” dedi.

“Bu köylerimizin kendine has özellikleri mevcuttur”

Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Alaattin Gelişken ise Alaniçi köyünün dere içerisindeki köylerden biri olduğunu belirterek, “Bu köylerimizin kendine has özellikleri mevcuttur. Gerek toprak yapısı gerekse iklim özellikleri itibari ile hemen hemen her türlü meyveler yetişmektedir. Bu köyümüzde yaklaşık 10 bin civarında nar ağacı bulunmaktadır. İncir olarak da yaklaşık olarak 5 bin civarında ağaç bulunmaktadır. İncirde ağaç başı ortalama 100 kilo verim alınırken, narda ise 40 kilo verim alınmaktadır. Narda olduğu gibi incirde de kendine has çeşitler bulunmaktadır. Bu çeşitlerin kendilerine has tatları, aromaları ve renkleri de vardır” diye konuştu.

‘Örnek Bahçe’ çalışması

Ziraat Mühendisi Gelişken, ileriki zamanlarda incir ve narı bu bölgelere örnek bahçeler kurarak verimini daha da arttırmak için çalışmalar yapmayı planladıklarını söyleyerek, “İncir ve nar olarak il müdürlüğümüzce yerinde yaptığımız tespitler sonucunda köyümüzün topraklarının özellikle bu iki meyve için çok verimli olduğunu gördük. Bu meyvelerle ilgili ileriki dönemde köylülerimize farklı çeşitleri de getirerek örnek bahçeler kurmayı düşünüyoruz. Böylelikle burada ikamet eden köylülerimiz inşallah bu ürünler sayesinde hem kendi köylerine hem de ilimizin ekonomisine ciddi anlamda katkılar sunacaklardır. Kendilerine alternatif istihdam iş kolu olmuş olacaktır. Örnek bahçelerin kurulması ile ağaç başı verimi de yükselterek bu köyümüzde toplanan ürünlerimizi çevre illerimize de satmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.