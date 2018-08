(Özel) Bitlis Kalesi turizme kazandırılacak

Bitlis Kalesinde kazı çalışmalarının hummalı bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Ercek, kazı çalışmalarının tam anlamıyla bittikten sonra kaleyi turizme kazandıracaklarını belirtti. Özellikle aydınlatma konusunun problemli olduğunu kaydeden Ercek, Kültür ve Turizm Bakanlığının bununla ilgili proje hazırladığını ifade etti. Kalede ayrıca yürüyüş yolu ve karşılama merkezi gibi bir çok yeniliğinde yapılacağını söyleyen Ercek, “Kalenin özellikle aydınlatma konusu problemliydi. Buna yönelik bakanlığımız bir proje çalışması yaptı. En kısa zamanda bunu da tamamlamayı planlıyoruz. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzde bunun takipçisidir. Akabinde yine çevre düzenlemesi ile ilgili bazı çalışmalarımız olacak. Bu çalışmalar kapsamında yürüyüş yolları ve karşılama merkezi yer alacak. Bitlis Kalesi ile ilgili Türkçe ve yabancı dilde bilgilendirme levhaları koymayı planlıyoruz. Ayrıca kazı çalışmalarında ortaya çıkan taşınmazlara yönelik de bilgilendirme levhaları koyabiliriz. Bunun yanında yine tam olarak ortaya çıkan hamamı onarıp ziyaretçilerimizin tam anlamıyla görebileceği bir hale getireceğiz. Restorasyon çalışmaları ile ilgili tanımlanamayan dokuları dondurup ziyarete açmayı planlıyoruz. Kısacası ziyaretçilerimiz kale ile ilgili görmek istedikleri her şeyi burada görebilecekler” diye konuştu.

Bitlis Kalesi konusunda sorumluluklarının farkında olduklarını dile getiren Ercek, “Kale, Bitlis’in turist çeken en önemli alanlarından biridir. Çünkü ziyaretçiler geldiğinde ilk bahsettikleri konu, Bitlis Kalesini görmek oluyor. Tabi bizde bu sorumluluğu bilerek bir an önce buranın kazısını sonlandırıp ondan sonra alanı projelendirip hayata geçirmek ve turizme kazandırmak istiyoruz. Kazı çalışmalarını bitirmediğimiz takdirde yapacağımız her proje eksik kalacağı için bu işlere öncelik vermiyoruz. Önceliğimiz kazı çalışmalarını hızlandırıp bitirmek olacaktır. Bu konuda genel müdürümüzde bizleri destekliyor. İnşallah amacımıza ulaşır, bir an önce burayı ziyarete açarız” diye knouştu.