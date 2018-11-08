(Özel) Bitlis'te seyrine doyumsuz sonbahar manzaraları

Özellikle ormanlık alanlarda ve köylerde oluşan manzaralar, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Bitlis ve bağlı köylerde yazın ayrı, sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünen doğa, fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor. Seyrine doyumsuz sonbahar manzaraları, kartpostallık görüntülerle kendisine hayran bırakıyor. Bitlisli Fotoğraf Sanatçısı Ercan Çağlayan, merkeze bağlı Dörtağaç köyünde arşivi için sonbahar fotoğrafı çekerken, aynı zamanda fotoğrafçıları kente davet etti. Köyde birçok sonbahar fotoğrafı çeken Çağlayan, Bitlis'in tanıtımı için dışarıdan gelecek olan fotoğrafçılara gönüllü rehberlik yapabileceğini söyledi. Çağlayan, “Bugün Dörtağaç köyündeyiz. Bu köyümüzde sonbaharın tüm renklerini bir arada görebiliyoruz. Bu hazan mevsiminin güzelliklerini görüntüleyip belgeliyoruz. Her mevsimin kendine göre güzellikleri var, biz de sonbaharı çok sevdiğimizden bu doğa güzelliklerini arşivlemek istedik. Bir yandan fotoğraflarımızı çekerken, diğer yandan ilimizi, köylerimizi tanıtıyoruz. Dışarıdan gelen insanlar böyle bir doğa güzelliğini başka yerlerde görmediklerini söylüyorlar” dedi.

“Böyle bir doğa güzelliğini başka bir yerde bulamazlar”

Çektikleri fotoğrafları sosyal medyada da paylaştıklarını dile getiren Çağlayan, “Bunu gören arkadaşlarımız merak edip buralara geliyorlar. Geldiklerinde yeni yeni insanlar tanımış oluyoruz, memleketimizi dışarıdan gelenlere önyargı olmadan en güzel şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Gelip gördüklerinde böyle bir şeyin olmadığını, huzurlu bir yerin olduğunu belirtiyorlar. Bizlerde bundan dolayı mutluluk duyuyoruz. Eğer dışarıdan gelmek isteyen arkadaşlarımız olursa sosyal medya üzerinden bizlere ulaşabilirler. Seve seve onları kendi ilimizin bütün her yerinde gönül rahatlığı ile huzurlu bir şekilde gezdirebiliriz. Böyle bir doğa güzelliğini başka bir yerde bulamazlar. Herkesi davet ediyoruz. Gelin Bitlis'te fotoğraf çekin, arşiviniz zengin olsun” diye konuştu.