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09 Ocak 2017 09:43

(Özel haber) Buz kaplı gölde ‘Eskimo’ usulü balık avı

(Özel haber) Buz kaplı gölde ‘Eskimo’ usulü balık avı

09 Ocak 2017 09:43

Bitlis’in Ahlat ilçesinde buz tutan Nazik Gölü’nün buzlarını kıran balıkçılar, kırdıkları yerden ağ atarak balık tutuyor.
45 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü, şiddetli soğuklar nedeniyle tamamen donarken, balıkçılar ise buzları kırarak ağlarını bıraktı. Nazik Gölü donunca, Ahlatlı balıkçılar Eskimo usulü buzları kırıp suya yılın ilk ağını attı. İlk toru buzun altına salan balıkçılar, 3 gün sonra yeniden geri gelerek suyun altındaki torlarını çekecek. Sabahın erken saatlerinde kilometrelerce karda yürüyen ve gün boyu av için hazırlık yapan balıkçılardan Abdulkerim Ayday, "Biz bugün balık tutmadık. Uzun zamandır göle gelmemiştim. Bu yıl ilk ağlarımızı attık. 2-3 gün sonra gelip ağlarımızı çıkaracağız. Nasipse balık çıkaracağız" dedi.
Tatvan ilçesinden gelerek donan gölde balık avını izlemek isteyen Yılmaz Karaca ise, "Burada balıkçıları gördük. Şansımıza balık çıkmadı. Bugün tor atan balıkçılar 3-4 gün sonra gelip balıkları çıkaracaklar. Biz de bu avı merak edip izlemeye geldik" diye konuştu.
Kar ve buzlanmaya rağmen kilometrelerce yol kat eden balıkçılar, göl üzerinde bulunan 20 santimetre kalınlığındaki buzu kırıp ağlarını soğuk sulara bırakıyor.



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