(Özel Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel çivili tablo

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, filografi ve rölyef kurslarına giderek hem okul harçlıklarını çıkarıyor hem de meslek sahibi oluyorlar. Kursiyerler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesinin birlikte çekilmiş fotoğrafından esinlenerek çivi ve bakır tel kullanarak özel bir tablo yaptılar. Filografi kursu hocalığı yapan BEÜ Tarih Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Sacide Özmen, 25 öğrencisiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için özel olarak tablo yaptıklarını söyledi. Geçen yıl bu kursa katılan ve bu yıl hocalık yapan Özmen, 3 ay içinde filografi sanatını öğrenerek şimdi öğrenci arkadaşlarına öğretmeye çalıştığını kaydetti.

Özmen, yurtta açılan kurs sayesinde filografi sanatını arkadaşlarıyla birlikte öğrendiklerini belirterek, “Bizler aynı zamanda öğrenci olduğumuz için hem kendi hem de aile bütçemize katkı sağlamak amacıyla bu işe yöneldik. Bu sanatı severek ve aşkla yapmaya başladık. 3 ay içinde filografiyi öğrendim. Öğrenciyken öğretmenliğe geçiş yaptım. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde öğretmenlik yapıyorum. Bildiğim bir şeyi öğrenci arkadaşlarıma aktarmak için elimden geleni yapıyorum. Filografi sanatı çok zahmet gerektiren bir sanattır. İlk başta çivi çakılıyor. Alt ve üst sarımla beraber aşamaları devam ediyor. Bu sanat zor olduğu kadar da oldukça el emeği gerektiren bir sanattır. Çünkü ellerimizin nasır tuttuğunu bile biliyoruz. Bu işin ustası olana kadar baya bir zaman geçmesi gerekiyor. O kadar değerli ve kıymetli bir sanat ki çivi ile telin aşkı olarak biliniyor. Cumhurbaşkanımızın tablosunu öğrenci arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Kendisinin Bitlis’e yapacağı ziyarette hediye etmeyi istiyoruz” diye konuştu.

Üç Boyutlu Şekillendirme ve Kağıt Rölyef Kursu hocası Meryem Pak ise kendisinin de üniversite mezunu olduğunu ifade ederek, “Bu sanat, daha çok Selçuklularda ve Osmanlılarda kullanılan bir sanattı. Sanatın amacı kabartma ve çökertme yapmaktır. Özellikle müdüre hanıma çok teşekkür ediyorum, onun sayesinde Bitlis’te tanıtılmış oldu. Diğer yerlerde çok biline bir sanat olması hasebiyle alıcısı ve albenisi çok olan bir el emeğidir. Bu sanatı icra etmek için silikon, sprey vernik, çöp şiş, boncuk, eski taşlar ve kürdan kullanıyoruz. Hepsi burada olmasa da toplamda 26 öğrencim var. Bende üniversite mezunuyum. Ben nasıl meslek olarak yapıyorsam, öğrenciler de bunu bir meslek olarak yapabilirler” şeklinde konuştu.