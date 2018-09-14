(Özel Haber) Cumhurbaşkanının ziyareti Ahlat'a ilgiyi artırdı

Bitlis'in Ahlat ilçesine daha önce yılda yaklaşık 10 bin ziyaretçi gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin ardından bu rakam bir ayda 10 bin kişiyi buldu.

Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak ta bilinen ve dünyanın en büyük Türk-İslam Mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin ardından 10 bin kişi ziyaret etti. Ağustos ayından itibaren Selçuklu Meydan Mezarlığını 10 bini aşkın ziyaretçi gezerken, geçtiğimiz yıllara oranla sadece bir ayda gelen ziyaretçi, yıllık ziyaretçi sayısına denk geldi.

Konu hakkında İHA muhabirine açıklama yapan Ahlat Müze Müdür Vekili Mikail Ercek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçeyi ziyaretinin ardından 1 ayda 10 bin kişinin Selçuklu Mezarlığını ziyaret ettiğini söyledi. Artık yılda 50 bini aşkın ziyaretçi beklediklerini belirten Müdür Ercek, "Cumhurbaşkanımız yanlış hatırlamıyorsam 2010 yılında da burayı ziyaret etmişti. Gelişiyle beraber tabi ki burada ki çalışmalarda ciddi bir değişiklik söz konusu oldu. Yıllardır burada sürdürülen kazı çalışmalarında bir ilerleme olmadığı görüldü ve talimatıyla beraber mezarlık çevresinde ve özellikle etrafına çekilen çitlerle beraber burası koruma altına alındı. Daha sonra yürüyüş yolları yapıldı. Tabi Malazgirt Zaferinin 947.yıl dönümü münasebetiyle burada yapılan etkinlikler üzerine Cumhurbaşkanımız buraya teşrif ettiler. Cumhurbaşkanımızın gelmesinin ardından hakikaten buraya olan ziyaretçi sayısında ciddi bir artış gözlemledik. Ağustos ayında yaklaşık olarak 10 bini aşkın insanın Selçuklu Mezarlığını ziyaret ettiğine tanık olduk. Daha önce ki yıllarda bu sayı bizim yıllık ziyaretçi sayımıza denk geliyordu. Gidişat böyle devam ederse inşallah yılda 50 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Buradaki çalışmaların ilerlemesinde ve gelişmesinde desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, eski Müzeler Genel Müdürümüz Yalçın Kurt'a, Genel Müdür yardımcılarımıza, daire başkanlarımıza, Bitlis Valimize, Kaymakamımız Mustafa Akgül'e, Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban ve İl Kültür Müdürümüz Ramazan Gencan'a ve büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdüren Kazı Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan'a teşekkür ederim" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın gelmesiyle ziyaretçi sayısı arttı"

Van YYÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buraya gelmesinden sonra ziyaretçi sayısında ciddi bir artış olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın himayeleri devam ediyordu buraya ve destekleri her zaman oluyor. Bakanlığımızın da pozitif ayrımları devam ediyor. Biz buradan Cumhurbaşkanımızın gelişine ve bakanlığımızın bize gösterdiği ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızla birlikte bakanlar, kuvvet komutanları, valiler, milletvekillerinin de gelmesiyle buranın önemi kat kat daha da artırıldı. Çünkü Çanakkale ruhuyla aynı tuttuğumuz Ahlat, biri Anadolu'ya giriş kapımız diğeri ülkemizi düşman işgalinden kurtaran büyük bir zaferdir. Bu nedenle bir biriyle benzer özelliktedir. Cumhurbaşkanımız buraya bir hız kattı ve kendi aramızda ki kısa konuşmamızda 'ne yapabiliriz' şeklinde ki sohbetimizde de Cumhurbaşkanımız 'hocam siz fizibilite raporlarınızı hazırlayın, projelerinizi hazırlayın biz sizi destekleyeceğiz' demesi bize biraz daha hız verdi. Zaten UNESCO'ya aday olmamızdan dolayı buranın önemi kat kat arttı. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Tabi ki Cumhurbaşkanımız gelip gittikten sonra buraya gelen ziyaretçi sayısı çok çok fazla oldu ve herkes merak etmeye başladı" dedi.