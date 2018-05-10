Okul Müdürü Cengiz Taşçı ve öğrenciler, önceden belirlediği öğrencilerin evinde çalışma masası, kitaplık, mutfak dolabı gibi mobilya yardımında bulunurken, evde elektrik ve diğer tamirat işlerini de yapıyorlar. Proje kapsamında belirlenen 10 muhtaç öğrenci için ilk olarak okul atölyesinde öğrenciler ve öğretmenler tarafından mobilyalar yapıldı. Daha sonra bu 10 öğrencinin evlerine tek tek gidilerek ihtiyaçlara göre bu mobilyalar monte edilerek evin diğer tamirat ve tadilat işleri yapıldı.

Bitlis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz Taşçı, bu proje sayesinde yardıma muhtaç öğrencilere destek oldukları için hem kendileri hem de öğrencilerinin çok mutlu olduğunu söyledi. Taşçı, “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor projesi kapsamında bu liselerin tanıtımı amacıyla öğrenci ve öğretmenlerimizin toplumla bütünleşmesi, yardımlaşma, kardeşlik ve merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesiyle yoksul ve muhtaç kişiler incitilmeden hayata tutulmasına yardım edilmesi, değerli olduklarının farkına vardırılması, ayrıca öğrencilerimizin zamanlarını verimli geçirerek istenmeyen ortamlarda bulunmalarının önlenmesi, okula aidiyet, akademik ve sosyal başarılarının arttırılması hedeflenerek bu proje kapsamında öğretmen arkadaşlarımızın verdikleri bağışlarla da yaklaşık 10 öğrencimize ihtiyaçları doğrultusunda mobilyalar üretilerek evlerine kurulumu yapılacaktır” dedi.

Okulun 11. sınıf öğrencilerinden Levent Aydemir ise Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı proje sayesinde atölyelerde yoğun bir çalışma başlattıklarını ifade ederek, “Okulumuzda proje için kurduğumuz ekiple beraber çevredeki aileleri ziyaret edip hem okulumuzun tanıtımını yaptık hem de ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettik. Tespit ettiğimiz ailelerin evlerinde eksikleri ve tamirat gerektirecek işleri belirleyerek bununla ilgili çalışmaları yapmaya başladık. Bizler mobilya iç tasarım alanı olarak ailelerimize çalışma masası, kitaplık, yüklük, mutfak dolabı gibi benzeri şeyleri hediye etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.