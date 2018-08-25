(Özel Haber) Geleneksel el sanatları Ahlat’ta buluştu

yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde buluşan "Geleneksel El Sanatları" renkli görüntüler oluşturdu.

Ahlat’ta 1071 kutlamaları için kurulan alanda bir birinden farklı etkinlikler devam ederken, geleneksel el sanatları ise oldukça ilgi görüyor.

“Yüzyıllık sanatı yaşatıyor”

Kutlamalara gelerek kendisine tahsis edilen çadırda tahta kaşık sanatını icra eden Sami Yıldız, Türkiye’de 1 veya 2 kişinin bu sanatını yaptığını hatırlatarak, bu sanatın Ahmet Yesevi hazretlerinden bugüne kadar geldiğini vurguladı. Sakarya’nın Taraklı ilçesinden gelen el sanatkarı İsmail Yıldız, 24 yıldır baba mesleğini yaşatmaya çalıştığını anlatarak, "Ahlat’ta çok güzel karşılandık. Öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kaşık sanatına 1994 yılında başladım. Sanatımız Ahmet Yesevi hazretlerinden bugüne kadar gelmektedir. O günkü geçmiş günlerde Ahmet Yesevi Hazretleri rivayete göre yapmış olduğu kaşıkları küfesine doldurur ve ev ev gezerek ihtiyacı olana kaşık verir ve parasını küfesine atarmış. Bu kaşıklarda kullandığımız şimşir ve gürgen ağaçlardır. Bu ağaçların özelliği ise minarelleri koruma ve bakteri barındırmama özelliğine sahiptir. Bilhassa taze çocuklarda diş sağlığı için çok önemlidir. Günümüzde bu şekilde yemek kaşığı yapanlarda çok azaldı. Türkiye’de 1 veya 2 kişi kaldık diyebilirim. Bundan dolayı da taleplere cevap veremeyebiliyoruz. Kültürel sanatlarımız yaşatılmalı ve sahip çıkılmalıdır" dedi.

“Özel yapım bıçaklara paha biçilemiyor”

Düzce’den gelerek kutlamalarda el yapımı bıçaklarını tanıtan Alper Tüfekçi ise, burada bulunan bıçakların fiyatlarının 350 TL ile 2 bin 500 TL arasında değiştiğini ifade ederek, isteğe göre gümüş ve altın bıçaklarda yaptığını söyledi. Etkinlik alanında özel yapım bıçakların oldukça ilgi çektiğini belirten Tüfekçi, "Bıçaklarımızın hepsi el yapımı ve tek tek kişiye özel olarak yapılıyor. 350 TL’den başlayan bıçak fiyatlarımız şuan burada bulunan 2 bin 500 TL’ye kadar fiyatı çıkan bıçaklarımız şuan burada var. Tamamen çekiç ve keskiyle yapılıyor bıçaklarımız. Kullanılan çeliğe, sapta kullanılan işleme ve malzemeye göre değişiyor. Fiyat olarak üst limit yok çünkü isteğe göre bıçakta altın ve pırlanta kullanıp bıçağı mücevhere de çevirebiliyoruz. Yapmış olduğum bıçaklardan Cumhurbaşkanımızda 2 tane var. Bilal Erdoğan’da, Abdullah Gül’de, Ahmet Davutoğlu, Binali Yıldırım, Ahmet Necdet Sezer, Abaza Devlet Başkanı ve Ürdün Devlet Prensinde de yapmış olduğumuz bıçaklarımızdan bulunuyor. Burada ki tüm bıçaklardan 1 tane var. Şuana kadar vermiş olduğum en pahalı bıçak 5 bin TL’dir. Sapını mors dişinden yaptık. Bu dişin üzerine kartal kafası işleyerek kartalın gözlerini yakuttan, kanatlarını bufalo boynuzundan, perçinlerini gümüşten, çeliğini damaskustan yaptık. Sadece kılıfını yapmak dahi 8 saatlik bir zamanımızı aldı" dedi.

“Unutulmaya yüz tutmuş sanatlar yaşatılmaya çalışıyor

Yalova’dan gelen Kültür Bakanlığı Ebru ve Minyatür Sanatçılarından Suna Koçal, öz ve öz Türk sanatlarını tanıtarak yaşatmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Ahlat’a gelerek öz ve öz Türk sanatlarımızı, değerlerimizi burada tanıtıyoruz. Aynı zamanda ölmeye yüz tutmuş sanatlarımızı bu gibi festivallerde de yaşatmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir etkinlikte buradayız. Öncelikle bu tür etkinliklerden dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Son dönemlerde bu tür değerlerimiz yeniden su üstüne çıkarıp sanatçılarımızı ve eserlerine gösterilen değerden dolayı mutluyuz. Malazgirt bizim için çok önemli ve burada bulunmak bizim için ayrıca sevindirici bir durum çünkü burası ilk yurtlarımızdan bir tanesidir. Bilhassa ebru, tezhip ve minyatür sanatı gibi sanatlar Çağatay Türklerinden Orta Asya’da tüm Türk yurtlarından çıkan sanatlardır. Bugün bu topraklarda bu sanatları buluşturmak ve bir araya gelmek çok güzel. Bu nedenle burada bulunmaktan çok mutluyum" dedi.

“Messi’nin giydiği kostüm Ahlat’ta sergileniyor”

Bilecik Söğüt’te ürettiği kostümlerin son dönemlerde oldukça rağbet gördüğünü ifade eden Orhan Kocaoğlu, ünlü futbolcu Messi’nin reklam filminde oynadığı kostümü Ahlat’ta sergilediğini ve oldukça ilgi gördüğünü söyledi. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait kostümlerin yanı sıra Viking kostümleri de ürettiklerini anlatan Kocaoğlu, "Malazgirt ve Ahlat bizim için çok önemli yerler. Burada Osmanlı, Selçuklu ve Göktürk dönemlerine ait kostümleri sergiliyoruz. Bu kostümlere oldukça ilgi var. Ayrıca Messi’nin giymiş olduğu kostümü burada sergiliyoruz. İnsanlar tabi bunu duyunca şaşırıyor ’Messi neden bu kostümü giydi diyorlar’ Avrupa’da oynanan bir reklam filminde giydiğini anlatıyoruz. Bu reklamdan sonra Arapların çok fazla ilgi oldu bu kostümlere. Tabi Diriliş Ertuğrul dizisiyle birlikte bu kostümlere oldukça ilgi arttı. Sadece ülkemizde değil yurt dışında da ilgi görmeye başladı. Özellikle Arap ülkelerinde Diriliş dizisinin yayınlanmasıyla birlikte Arap müşterilerimiz olmaya başladı. böylelikle ihracata başladık. Avrupa’ya da dönem kostümleri gönderiyoruz. Sadece Selçuklu ve Osmanlı kostümleri değil Viking kostümleri de yapıyoruz. Gayet yüksek bir talep var. Bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz.Özellikle Bitlis ve Ahlat halkına misafirperverliklerinden dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Kutlamalar gün içinde çeşitli etkinliklere sahne olurken, gece ise düzenlen konserle devam ediyor.