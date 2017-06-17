(Özel Haber) İhtiyaç sahipleri için ’askıda giysi’

Tatvan ilçesinde yardım faaliyetleri yürüten Merhamet Yardımlaşma Dayanışma ve Hizmet Derneği öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında ilçe merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandıkları cadde üzerindeki bir işyerinin duvarına elbise askıları asıldı. Asılan askılar ve bilgilendirici afişlerle ilçedeki vatandaşların evlerinde kullanmadıkları giysilerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanıyor. Özellikle Ramazan ayı olması hasebiyle vatandaşların yoğun bir şekilde ilgili gösterdiği bu örnek kampanya sayesinde ihtiyaç sahibi kişiler ihtiyaçları olan giysileri bu hayır askısından temin edebiliyor. İhtiyaç sahipleri ve hayırseverler arasında adeta bir hayır köprüsü vazifesi gören ve alan el ile veren elin bir birini hiç görmediği Yardım kampanyası sayesinde hem ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları karşılanmış oluyor hem de hayırlı bir işe öncülük edilmiş oluyor.

Düzenlenen yardım kampanyası ile ilgili bilgi veren Merhamet Yardımlaşma Dayanışma ve Hizmet Derneği Başkanı Kemal Yılmaz, hayır askısı adı verilen kampanya sayesinde vatandaşların evlerinde kullanmadıkları giysilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmalarının sağlandığını söyledi.

Kampanyada alan el ve veren elin hiçbir zaman bir birini görmeden bir hayır işine aracılık edildiğini anlatan Yılmaz, “Dernek olarak ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak amacıyla böyle bir kampanya başlattık. Kampanya kapsamında ilçe merkezimizin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ilçemizin en büyük camisi İbadullah Caminin yanında bulunan bir işyerinin duvarına elbise bırakılabilmesi için askılar astık. Asmış olduğumuz bu askılarla ilgili birde bilgilendirme amaçlı yazılar astık. Bu sayede evlerinde fazla giysisi olan yada evlerinde kullanmadıkları giysileri olan vatandaşlar bu giysileri getirip bu askılara asılıyorlar. Gece ve gündüz demeden 7 gün 24 saat açık olan bu hayır askısı sayesinde ilçemizde bulunan ihtiyaç sahipleri gelip bir mağazadan alışveriş yapıyormuş gibi bu askılardan ihtiyaçlarını olan giysileri alıp gidiyorlar. Yaklaşık bir yıldır başlatmış olduğumuz bu kampanyamıza Ramazan ayı olması vesilesiyle ayrı bir ilgi gösteriliyor. Bazen sabah geldiğimizde askının elbiselerle dolu olduğunu görüyoruz. Akşam baktığımızda ise elbiselerin ihtiyaç sahiplerince alındığını görüyoruz. Burada bu askı sayesinde güzel bir hayır işine aracılık ettiğimizi düşünüyoruz. İnşallah bu kampanyamızı ilçe geneline yayma hedefindeyiz. Bunu gerçekleştirebilirsek inşallah ihtiyaç sahiplerine daha çok yardımcı olabilmiş olacağımızı düşünüyorum. Bu vesile ile de tüm halkımızı bu hayır kampanyasına destek olmaya davet ediyor ve emeği geçen herkese de canı gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan, oluşturulan hayır askısı kampanyasından ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra Suriye’deki iç savaştan kaçarak ilçeye sığınan Suriyelilerin de yararlandığı belirtildi.