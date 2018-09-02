(Özel Haber) Nemrut Krater Gölü’nde kamp heyecanı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü, bugünlerde şehrin stres ve gürültüsünden sıkılan yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Özellikle hafta sonlarını bir nebze olsun kafa dinleyerek geçirmek isteyen, huzur arayan ya da temiz doğa havası solumak isteyen yerli ve yabancı turistler, Nemrut Dağı ve Krater Gölü’nün yolunu tutuyor. Kimisi bisikletle, kimisi yürüyerek ve kimisi de araçlarla Nemrut Krater Gölü’nün yolunu tutan yerli ve yabancı turistler, gündüz doğa harikası bu yerin tadını çıkararak kamp yapmayı da ihmal etmiyor. Geceyi Nemrut Krater Gölü’nün hemen yamacına kurdukları çadırlarda geçiren turistler, doğa ile baş başa zaman geçiriyor. Gece geç saatlere kadar yaktıkları kamp ateşinin etrafında şarkılar seslendiren turistler, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Dağı ile Nemrut Krater Gölü’nde keyifli saatler geçirmenin hazzını yaşıyor. Kamp etkinliği sayesinde doğaseverler aynı zamanda piknik yapma imkanı da bulmuş oluyor.

Yurt dışından gelen turistlerin yanı sıra bölge illerinde de çok sayıda turisti ağırlayan Nemrut Krater Gölü, doğa harikası manzarası ve huzur veren güzelliğiyle de adeta kendine hayran bırakıyor.

“Nemrut, kamp anlamında dünyanın en güzel yerlerinden biri konumdadır”

Nemrut Krater Gölü’ne gezi düzenleyip gece kamp yapan grup öncülerinden Ömer Uğur, adeta bir doğa harikası olan Nemrut Krater Gölü’nün gündüz ayrı, gece ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi. Nemrut’ta bu yıl 3. kez kamp düzenlediklerini dile getiren Ömer Uğur, “Bu sene burada yapmış olduğumuz üçüncü kampımız. İlk kamptan sonra birçok arkadaşımız beni arayarak kampa dahil olmak istediği belirtti. Bunun üzerine bir ikinci kamp daha düzenledik. Bu kamptan sonra yine bu kez çevre illerden misafirlerimizin yoğun talepleri üzerine 15 kişiden oluşan bir grupla üçüncü kampımızı düzenledik. Amacımız bir doğa harikası olan Nemrut’u en iyi şekilde tanıtmaktır. Bu kamplar, tanıtıma bir nevi öncülük etmiş oluyor. Bence Nemrut, kamp anlamında dünyanın en güzel yerlerinden biri konumdadır. Burası el değmemiş bakir ve sessiz, sakin bir yer. Buraya geldiğiniz zaman gündelik hayatın tüm stres ve sorunlarını geride bırakıyorsunuz. Burada internet yok, telefonlar çekmiyor. Dolayısıyla bunları da bir avantaj olarak kullanıp, hem kafa dinleyebiliyorsunuz hem de gönül rahatlığıyla stres atabiliyorsunuz. Bizlerde bugün 10 – 15 arkadaşımızla birlikte kamp için buradayız. Kamp için çadırlarımızı kurduk, kamp ateşimizi yaktık. İnşallah her şey güzel olacak. Ayrıca ben şunu da belirtmek istiyorum. Kamp yapmak için çok büyük paralar harcamak yerine, tamamen ücretsiz bir şekilde Nemrut’ta kamp yapmaya gelin diyorum. Bu kadar güzel bir yerde bu kadar güzel bir kamp imkanı olması gerçekten çok büyük bir şans diye düşünüyorum. Bu vesile ile de herkesi Nemrut’a kamp yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.

“Burası inanılmaz bir yer”

Kamp yapmaya gelen grup üyelerinden Vedat Elma ise, “Nemrut Krater Gölü’ndeyiz. Burası inanılmaz bir yer. Geceyi burada geçirmek üzere çadırlarımızı kurduk. Burada inanılmaz bir doğa ve huzur var. Burası hakikaten gezilip görülmesi gereken bir yer. Şu an için gece hava biraz soğuk olsa da yakmış olduğumuz ateşle ısınıyoruz. Buranın hem gece hem de gündüz kendine özgü bir ambiyansı, çok temiz bir havası var. Bizler burada çok güzel bir gece geçirdik. Buraya gelmeye değiyor. Bizler inşallah her sene buraya gelmeyi düşünüyoruz ve herkese de tavsiye ediyoruz” dedi.

Grup üyelerinden Ferhat Çeyin de, “Buranın doğası harika, manzarası muhteşem bir yer. Kamp kurmak üzere çevreden çalı çırpı topladık, geceyi burada geçireceğiz. Bu bizim ilk deneyimimiz oldu, son derece güzel geçti” ifadelerini kullandı.

“Bu kamp bizim için terapi gibi geldi”

Grup üyelerinden İbrahim Halil Kaya ise, eğlendiklerini ve kafa dinlediklerini belirterek, “Bu kamp bizim için terapi gibi geldi. Bu muhteşem gökyüzü altında çadırlarda uyumak ise apayrı biz güzellik oldu bizim için. İnşallah sık sık bu etkinliği devam ettirmek istiyoruz” dedi.

Grup üyelerinden Hakan Okay da, ilk defa bir kamp etkinliğine katıldığını ifade ederek, “Şu anda Nemrut Krater Gölü’ndeyiz. Şehrin gürültü ve stresinden uzak Nemrut’un huzur veren manzarasına karşı kamp yapıyoruz. Bu hafta sonunu arkadaşlarla değerlendirmek üzere böyle bir etkinlik düzenledik. Şu an gece yarısı, hava soğuk olsa da yakmış olduğumuz kamp ateşi ile ısınıyoruz. İnşallah sık sık bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Bu anlamda benimde ilk kamp deneyimim olmuş oldu. İlk olmasına karşın son derece güzel geçti. Çok memnun kaldık. Bu vesile ile kampın düzenlenmesine öncülük eden Ömer Uğur Hocamıza emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.