(Özel Haber) Önce boya yaptılar sonra matkapla duvar deldiler

Bitlis'te köy okulunda görev yapan Seda, Yıldız ve Nazlı öğretmen, hem hademelik hemde öğretmenlik yapıyorlar.

Ellerine boya ile fırçaları alan bayan öğretmenler, önce okulun duvarlarını boyadılar daha sonra ise matkapla okulun tamirat ve tadilat işlerini yaptılar. Okulların açılmasına az bir zaman kala okulu öğrencilerine hazır hale getirmek isteyen üç fedakar bayan öğretmen çocukların mutlu ve güzel bir ortamda eğitim görmeleri için ellerinden geleni yapıyorlar. Okulda öğretmenliğin dışında yaptıkları her işin erkek işi olduğunu belirten Seda, Yıldız ve Nazlı öğretmen, işin ucunda çocuklar olduğu için her işi fedakarca yaptıklarını söylediler.

Bitlis'in Hizan ilçesine Bağlı Yolaalan Beldesine bağlı Yolalan köyünde görev yapan 3 bayan öğretmen, boya ve tamir işlerini kendileri yaparak, okullarını yeni eğitim öğretim yılına hazırladı. Köyde bulunan Yolalan İlkokulunda bir yandan müdürlük, bir yanda öğretmenlik bir yandan ise hademelik yapan Seda Alkaya, okulun birçok işini kendilerinin yaptıklarını ifade ederek, “Benim bu okulda üçüncü yılım. Geldiğim yıl okul çok bakımsız yıllardı. Birçok değişen öğretmeni olduğundan dolayı kimse çok fazla emek vermemişti. Biz buraya sözleşmeli atandık. 6 yıl daha burada kalacağımız için daha fazla emek gösterme ihtiyacı hissettik. Okulun birçok yeri yüklüğe çevrilmişti. Yani odunluk ve kömürlük gibi kullanılıyordu. Biz onları hep boşalttık temizledik ve düzenledik. Fazla eşyalarımızı düzenli bir şekilde içine yerleştirdik. Okulun boyasını yaptık çünkü çocuklar temiz olmayan bir yere gelmek istemedikleri gibi bakımlı olmayan bir yerde mutlu olmuyorlar. İçinin ve dışının boyasını yaptık bahçesini düzenledik. Sonra anasınıfı öğretmenimiz geldi anasınıfımızı açtık. Aslında anasınıfımız yoktu. Depo gibi bir yeri boşaltıp temizleyerek sınıfa çevirdik. Anasınıfımızın içine parke döşeyip duvarlarını da boyayarak çocuklarımıza sunmuş olduk. Burası köy okulu içi materyal yönünden birazcık eksiklerimiz vardı. Çocuklarla ders yapıyoruz ama ders yaparken onu destekleyecek ekstra materyallerimiz yoktu. Bir yere kadar alıyoruz geri kalanı ise kendi imkanlarımızla hazırlıyoruz”dedi.

Ne boya yapmasını neden matkap kullanmasını bilmediğini ancak öğrendikten sonra bütün bu işleri kendilerinin yaptığını belirten Alkaya, “Yaptığımız çoğu işler erkek işi ama biz burada üç bayanız iş başa düşüyor yapacakta bir şey yok. Yaşadığımız yeri güzelleştirmek adına bununla yola çıktık. Bu işleri bir erkek kadar profesyonel yapmadık ama birbirimize yardımcı olarak ona yakın yaptık. Çok çok erkek gücü gereken yerlerde de velilerimizden yardım aldık. Mesela matkap kullanmayı bilmiyordum ama öğrendim şimdi kendim kullanabiliyorum. Odun kömür taşınacaksa bir kova değil de yarım kova taşıdık ama yinede kendimiz hallettik her şeyi” diye konuştu.

Okulun ana sınıfı öğretmeni Yıldız Tören ise, “Benim branşım okul öncesi ama ben buraya ilk geldiğimde ana sınıfını görememiştim. Çocuklar temiz rengarenk bir ana sınıfı görmek isterler. Tabi ki ben öğretmenlerimizle birlikte sınıfı düzenledik temizledik. Bizde yaptığımız işi severek yapıyoruz. Zaten bu işi sevmen yaparsak bu mesleği yapamayız” diye konuştu.