(Özel haber) - Selçuklu mezarlığında yeşillendirme çalışması yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisiyle Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığında çimlendirme çalışması yapılacak.

Dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığında Prof. Dr. Recai Karahan başkanlığında kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları büyük bir titizlikle devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat ziyaretinde 'Buraların çimlendirilmesinin uygun olacağını ve daha güzel görünebileceğini' söylemesi üzerine mezarlıkta ön çalışmalar başladı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Van YYÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan, çimlendirme çalışmasının yapılabilmesi için gerekli ön çalışmalara ve araştırmalara hızlı bir şekilde başladıklarını belirterek, "Artık bir Dünya markası olan Ahlat ve dolayısıyla Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığının önemi gittikçe artmaktadır. Malumunuz Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yürütülen çalışmalar gün geçtikçe daha da ö,nem kazanmakta ve hızlanmaktadır. 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımızın Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaretinde buraların çimlendirilmesinin uygun olacağını ve daha güzel görünebileceğini söylemesi üzerine zaten yıllardır bizlerin burayı güzelleştirme yönünde ki düşüncelerimize katkı olarak kendileri de bunu söyleyince bizde faaliyetlere hemen başladık. Ertesi günden itibaren kurula, bakanlığa ve ilgili yerlere yazışmalarımızı gönderdik. Çimlenecek alanın zeminin düzlenmesi için şuanda çalışmalara başladık. Fakat bu çalışmalar yapılırken bin yıllık geçmişimizin tahrip edilmesine de mahal vermeyeceğiz. Çok bilimsel ve teknik bir zemine oturduktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığımız, bölge kurulumuz, ilgili kurum ve kuruluşlarla istişare halinde bir proje çerçevesinde çalışmalarımızı yapacağız. Burada söylediğimiz gibi mutlaka çimlendirilecek yerin altında ne var ne yok onları görmemiz gerekiyor. Sağlam bir zemine oturmamız için gelecek kuşaklara güzel bir yer bırakabilmek için tahrip etmeden ve çok dikkatli bir şekilde çimlendirme işlemini yapacağız. Bu çalışmaları yaparken eski eserler kanununa , kurul kararlarına, bakanlık yetkililerinin yapacağı projelendirmeye, bilimsel kazı tekniklerinin ruhuna uygun hareket edilerek, eski eserlere zarar vermeden hareket edilecektir. Çimlendirme etap etap yapılacak. Alt yapı ve gerekli kazıların yetiştirilemediği durumlarda yeni sezon beklenecektir. Şuanda alanda çalışmalarımız devam ediyor. 1 ay içerisinde alt yapıyı hazırlayıp eğer peyzajcılar da uygun görür ve mevsim el verirse çimlendirmeyi yapıp önümüzde ki seneye hazırlamayı düşünüyoruz. Şuanda bakanlıktan gelecek uzmanları bekliyoruz ama biz alt yapı çalışmalarını en geç 1 ay içerisinde tamamlarız" şeklinde konuştu.