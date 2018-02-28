(Özel Haber) Sofraların vazgeçilmez lezzeti ’güzbez’ tatlısı

Hizan’da bal ve ceviz hasadının yapılmasının ardından yöre halkı, ‘güzbez’ adını verdikleri ballı ceviz tatlısını yapmaya koyuluyor. İsmi pek bilinmese de sofralarda eksik olmayan, yoğun bir şekilde tüketilen güzbez tatlısı, dışarıdan gelen vatandaşların da damak tadını bir hayli etkiliyor.

Okul harçlığını annesi ile birlikte güzbez tatlısı yaparak çıkaran Abdullah Yaldız, “Hizanımıza ait yöresel bir tatlı olan güzbez tatlısını Türkiye’ye tanıtmak istiyoruz. Önce balımızı ateşte kaynatıyoruz, sonra cevizimizi yavaş yavaş ilave ediyoruz. Buna ilave olarak başka malzemeler de katıyoruz. O da bizim sırrımız olsun. Yediden yetmişe herkesin tatması gereken bir tatlıdır. Hizan’ın karakovan balı ile cevizinden yaptığımız bu tatlı, içerisinde hiçbir katkı maddesi yoktur. Hizanımıza misafirlerimizi davet ediyoruz, gelsinler hem Hizanımızı görsünler hem de yöresel tatlarımızdan güzbez tatlısını tatsınlar” dedi.

Anne Remziye Yaldız ise güzbez tatlısının hakiki Hizan karakovan balı ile cevizinden yapıldığını belirterek, “Yöremizde meşhur bir tatlıdır. Misafirlerimize ve çocuklarımıza bu tatlıdan ikram ediyoruz. Faydalı olan bu güzbez tatlısını herkesin çocuklarına vermesini tavsiye ediyoruz. Tamamen doğal ve faydalı bir tatlıdır. Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan bu tatlıyı herkesin tatmasını istiyorum” diye konuştu.

Çeşitli işlemlerden geçen güzbez tatlısı, kaplara konularak hem şekil alıyor hem de uzun süreli olarak muhafaza edilirken, soğuduktan sonra servis ediliyor.