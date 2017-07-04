(Özel haber) Tatvan’da yarım asırdır devam eden fuar geleneği

Tatvan Belediyesi ve Tatvan Kaymakamlığının katkılarıyla açılan Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali, belediye binası önünden yoğun bir katılımla fuar alanına kadar düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Kortej yürüyüşünün ardından ise fuar alanında halkoyunları gösterisi sunularak, açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Festival kapsamında açılan birçok stantta Bitlis yöresine ait yerli mahsuller, el sanatları ve ürünler sergilendi. Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 10 gün boyunca tanınmış sanatçılar da konserler verecek.

Fuar alanında tek tek çadırları gezerek gelen misafirlerle yakından ilgilenen Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, festivalin 50. yılında daha görkemli bir açılış yapmak için şimdiden kolları sıvadıklarını söyledi. Aksoy, "Bu yıl 49.’sunu yaptığımız Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivalinin ilk gününden bugüne kadar çok yoğun bir şekilde ziyaretçi akını devam ediyor. Biz yarım asırdır Tatvan’da fuar geleneğini devam ettiriyoruz. İnşallah önümüzdeki sene de 50. yılını kutlayacağız. Önümüzdeki yıl daha görkemli bir şekilde kutlamanın planlarını şimdiden yapmaya başladık. Bu yılki fuarımızda birbirinden ünlü sanatçılarımız konserler verecek. Ayrıca fuar kapsamında 10 ilin katıldığı halk oyunları yarışmasında ise Diyarbakır birinciliği hak etti. İnşallah önümüzdeki sene uluslararası bir halkoyunları yarışmaları düzenlemeyi düşünüyoruz. Tabi ki bunun yanı sıra fuarımızda onlarca etkinliklerimiz oldu, olmaya da devam edecek. Yelken yarışları ve masa tenisi turnuvaları gibi spor müsabakalarının yanı sıra ayın 8’inde ise Nemrut Krater Gölünde ise kültür festivali düzenleyeceğiz. Çünkü Nemrut krater gölümüz Avrupa’da birinci, dünyada ise ikinci büyük krater göl olma özelliğine sahiptir. Burada yapacağımız festivaller kapsamında yelken ve jet skileri oraya taşıyarak bir gösteriyi de bu gölümüzde yapacağız" diye konuştu.

"Bu festival sayesinde dışarının bize karşı olumsuz algısını da yıktık"

Başkan Aksoy, bu bölge insanın hiçbir şey yapmayıp sokağa bile çıkamadıkları algısını bu festival sayesinde yıktıklarını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Fuar etkinlikleri kapsamında kadınlarımız yöresel tatlarımızı hem sergileyip hem de yarışmalara katılacaklar. Bu mekanımızda 40’a yakın esnafımız mevcuttur. Bu esnaflarımızın birçoğu yerli mahsulleri olan esnaflarımızdır. Burada ürünlerini sergileyip satma imkanına sahip oluyorlar. Aynı zamanda el sanatlarımızla uğraşan kadınlarımızın ürünleri de aynı şekilde sergileniyor. Aile destek merkezleri ve belediye kültür merkezlerinde olan kurslarda elde edilen ürünler tüm ilçelerimizin katılımıyla bu fuarda sergilenme imkanına sahip oluyor. Dolayısıyla fuarımız dolu dolu geçiyor. Her akşam yaklaşık 5 bin kişi düzenlenen konserlere katılıyor. Gecenin 12’sine kadar olan yoğunluğu görünce çok mutlu ve memnun oluyoruz. Maalesef bölgemiz farklı durumlarla anılıyor. Bizler bundan üzüntü duyuyoruz. Sanki bu bölgelerimizde bu tür etkinlikler düzenlenmiyor, insanlar sokağa çıkmıyor, gece ailesiyle beraber sahile, parklara gelmiyorlar gibi algı var. Allah’a şükür bu festivalle bu algıyı da kırmayı başardık. Üç gündür devam eden festivalimiz sayesinde insanlar gece yarısına kadar aileleri ile birlikte fuarımızı gezip çay bahçesinde Van Gölü manzaralı çaylarını içiyorlar. Bizlerde bunu gördükçe ve bildikçe mutlu oluyoruz. Çünkü bu huzurun ve güvenin bir göstergesi oluyor. İnşallah bu huzur ortamını bozmak isteyenlere halkımız fırsat vermeyecektir. Burayı tıklım tıklım doldurarak onlara ‘bizim huzurumuzu kimse bozamaz ve huzurumuzu bozmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz’ mesajını veriyorlar. Bizim de gerçekten buna ihtiyacımız vardı. Biz bu şekilde amacımıza ulaşıyoruz. Çünkü Tatvan güzel bir ilçe, masmavi bir göle sahibiz. Bu ilçemizin de turizm potansiyelini ön plana çıkarmak istiyoruz. Bizim amacımız buranın turizm cenneti olduğunu bütün ülkeye göstermek ve Bodrum ile Marmaris’i aratmamaktır."

Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali’ne katılan stant sahipleri ve vatandaşlar da festivalin hem Tatvan hem de il ve diğer ilçeler için çok olumlu sonuçlar ortaya çıkardığını söyledi.