(Özel Haber) Yol yapılmazsa İlayda okula gidemeyecek

Bitlis merkeze bağlı Taş Mahallesi'nde yaşayan ve doğuştan bir bacağı olmayan 13 yaşındaki İlayda, yol yapılmazsa okula gidemeyecek.

Bitlis merkeze bağlı Taş Mahallesi'nde ikamet eden 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İlayda Kırkan, okula gidebilmek için gerekli olan araç yolunun yapılmasını istiyor. 5 çocuklu ailenin ortanca kızı olan İlayda, yolun bir an önce yapılmasını isterken, aksi halde birkaç gün sonra açılacak olan okula gidememekle karşı karşıya kalacak.

Aile, Bitlis Belediyesi ve diğer kurumlara yol için başvuruda bulunduğunu ifade etti. Ancak belli bir yere kadar açılan yol, İlayda'nın rahatça okula gitmesi için yeterli değil. İlayda Kırkan, 100 metrelik mesafeyi yürüyüp okul servisine binmek için dahi annesinin yardımına ihtiyaç duyuyor. Ailenin evinin ara sokakta bulunması da zorluğu artırıyor. Okul servisi patika yoldan geçip evin önüne kadar gelemediği için sadece 100 metrelik mesafe, doğuştan sol bacağı olmayan İlayda ve annesi Gülperi Kırkan için işkenceye dönüşüyor.

Özellikle kış aylarında bir hayli zorluk çektiğini belirten İlayda Kırkan, protez bacağı ile karda yürümekte güçlük çektiğini ve bacağının bazen kara saplandığını ifade etti. Büyüyüp kilo aldığı için artık bunun da mümkün olmadığını belirten İlayda, yol yapılıp, servis aracının evlerinin öne kadar gelebilmesi için yetkililerden yardım istiyor. Aksi durumda okulu bırakmak zorunda kalacağını anlatan İlayda, “Annem ve babam okula gidebilmem için bugüne kadar ellerinden geleni yaptılar. Ancak onların yapacağı yardımlar sınırlı. Yetkililer, evimizin olduğu yere kadar bir yol yaparsa okuyup, tıp fakültesine gitmeyi düşünüyorum. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine de bugüne kadar bana yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum. Evimizin yakınında okul olmasına rağmen servis desteğinde bulunup, beni engelliler için şartları daha iyi olan başka bir okula gönderdiler. Okumam için gerekli her şeyi yapılıyor. Sınıfım giriş katında, engelli lavabosuna kadar her türlü kolaylık sağlanmış. Arkadaşlarımın da desteğiyle ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Tek sorunum yol bu sıkıntını da giderilmesini istiyorum” dedi.

Kızının şimdiye kadar küçük olduğunu ve okula kendisinin götürüp getirdiğini ifade eden İlayda'nın annesi Gülperi Kırkan ise “Kızım şimdiye kadar küçüktü ben onu sırtımda okula götürüp getiriyordum. Evim yola uzak olduğu için birde kızım hem büyüde hemde kilolu olduğu için artık bende götürüp getiremem. Bizim tek isteğimiz kızımızın okula gidebilmesi için yolun yapılmasıdır. Kızımın eğitiminin yarıda kalmasını istemiyorum. O da okusun doktor olmasını istiyorum. Kızım sürekli evin içinde olduğu için kilo da aldı. Buradan yetkililere sesleniyorum. Kızımın okula gitmesi için yol yapmalarını rica ediyorum” diye konuştu.