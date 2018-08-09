Özgüzeldere Spor yardım bekliyor

Bitlis’te 1926 yılında kurulan ve bu yıl BAL’da mücadele verecek olan Özgüzeldere Spor Kulübü, maddi imkansızlıklar yüzünden ligden çekilebilir. Bitlis’in amatör ligde mücadele edecek tek takımı olan Özgüzeldere Spor Kulübü Başkanı Cevdet Tuncel, takıma yardım edilmediği takdirde maddi imkansızlıklar nedeniyle ligden çekileceklerini söyledi. Tuncel, yıllardır kendi imkanlarıyla kulübü ayakta tutmaya çalıştığını belirterek, 92 yıllık kulübün halinin hiçte iç açıcı olmadığını ifade etti. Son birkaç yıldır üst üste şampiyon ve Bitlis merkezde tek amatör takım olduklarını ifade eden Tuncel, özellikle maddi yetersizlikten dolayı BAL’dan çekilebileceklerini söyledi. Tuncel, “Bitlis’in en köklü kulüplerinde olan Özgüzeldere Spor’da başkanlık yapıyorum. Ancak ben bugün başkanlığı bıraksam, gelip kulübe başkan olacak kimse yok. Kulübümüze gönül borcumuzu ayakta tutarak ödemek istiyoruz. Ama ne tesisimiz var ne de paramız. Ben kendi işimden kazandığım parayla giderleri karşılamaya çalışıyorum, ama yetmiyor” diye konuştu.

Devletten ve Bitlisli iş adamlarından yardım beklediğini belirten Tuncel, “Sonuçta ben kendi şahsım için bir şey istemiyorum. Burada söz konusu olan ilin 92 yıllık takımıdır. Bu takıma elbirliği ile yardım etmek hepimizin boynunun borcudur. Bu nedenle BAL’da ilimizi en iyi şekilde temsil etmek için parasal güce ihtiyacımız var. Bundan dolayı devletimizden, milletvekillerimizden ve Bitlisli iş adamlarımızdan destek bekliyoruz” dedi.

Diğer bölge illerinin takımlarının milyonlarca finans bulduğunu, ancak kendilerinin 500 bin TL bile finans bulamadıklarından yakınan Tuncel, sözlerine şöyle devam etti:

“Manevi olarak herkes herkesin yanında olur. Ancak burada unutmamamız ve asla es geçmememiz gereken bir takımımız var. Biz yıllardır amatör kümede şampiyon oluyorduk, ama maddi sıkıntılardan dolayı BAL’a çıkamıyorduk. Ancak geçen yıl bunu zorda olsa başarıp BAL’a çıktık. Çıktık çıkmasına ama yine eski sıkıntılarla karşı karşıyayız. Ben tek ricam, ilin bu takımı için herkesin elini taşın altına sokmasıdır.”