Patates tohumunda yüksek verim bekleniyor

Bitlis Ahlat’ta 5 bin dekar alana ekilen patates tohumundan bu yıl yüksek rekolte bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Ahlat ilçesindeki 14 üreticinin 5 bin dekar alana ektiği patates tohumu rekoltesinin geçen yıla oranla daha yüksek seviyelerde gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

Ahlat’taki patates tarlalarını gezen Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Fatih Asak, Bitlis genelinde 5 bin dekar alanda sertifikalı patates tohumu üretildiğini belirtti. Bu alanda 25 bin ton sertifikalı patates tohumu üretimi gerçekleştirildiğini ifade eden Asak, "Ülkemizdeki sertifikalı patates tohumunun yaklaşık yüzde 7’si ilimizde üretiliyor. Hastalık ve zararlılar noktasında ziraat mühendislerimiz çok titiz bir çalışma yürüterek çiftçilerin herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına gerekli teknik desteği sağlıyorlar. Bakanlık tarafından 14 üreticiye 3 milyon lira sertifikalı tohum üretimi desteği de verildi. Bakanlığımızın desteği ve ziraat mühendislerimizin alandaki çalışmaları neticesinde daha fazla ürün elde edilmesi, ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Burada üretilen sertifikalı patates tohumları birçok şehre pazarlanıyor. Bitlis verimli toprakları ile dekara verim olarak ülke ortalamasının üzerinde bir üretim gerçekleştirmektedir. Sertifikalı tohum ve üretim alanlarının artması ile kendi kendine yeten bir yapı oluşturduk. Hem tohumunu kendisi üreten hem de çok geniş alanlarda ülkemizin hatırı sayılı bir üretim potansiyeline sahip ilimiz, patates üretiminde de kendini kanıtlamış olmaktadır. 2018 için yine ilimizde patates üretiminde yüksek bir verim beklentimiz var" dedi.