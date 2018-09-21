Pişmaniye içinde 4,5 kilo Afyon Sakızı ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu bir şahsa ait pişmaniye içine gizlenmiş Afyon Sakızı ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklama yabancı uyruklu şahsın uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli mercilere sevk edildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde durdurulan bir araçta bulunan yabancı uyruklu bir şüpheliden 8 paket pişmaniye kutusu içerisinde 120 tane çikolata görünümlü toplam 4500 gram Afyon Sakızı ele geçirilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.