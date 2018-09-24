İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

PTT'den öğrencilere kırtasiye malzemesi

PTT Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen kırtasiye malzemeleri Bitlisli öğrencilere dağıtıldı.


Eğitime destek kapsamında gönderilen kırtasiye malzemeleri, Bitlis PTT personelinin katılımı ile 13 Kasım Anaokulu öğrencilerine dağıtıldı. Bitlis PTT Müdürü Abdulkadir Bedir, PTT'nin her gün büyüyen, gelişen bir kurum olduğunu söyledi. Bedir, "PTT güçlü kurum olma gereğini yerine getiriyor. Özelikle eğitim alanında sosyal sorumluluk çerçevesinde bu yıl genel müdürlük böyle bir etkinlik yaptı. Özellikle her sınıfa hitap edecek şekilde bir program yaptı. PTT, eğitimle birlikte kültürel faaliyetlerde de bulunuyor. Bu yıl okullarımıza kalem, boyama, kitap ve çanta dağıttık. Kurumumuzun eğitime verdiği değerden dolayı mutlu oldu" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.