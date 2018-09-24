PTT'den öğrencilere kırtasiye malzemesi

Eğitime destek kapsamında gönderilen kırtasiye malzemeleri, Bitlis PTT personelinin katılımı ile 13 Kasım Anaokulu öğrencilerine dağıtıldı. Bitlis PTT Müdürü Abdulkadir Bedir, PTT'nin her gün büyüyen, gelişen bir kurum olduğunu söyledi. Bedir, "PTT güçlü kurum olma gereğini yerine getiriyor. Özelikle eğitim alanında sosyal sorumluluk çerçevesinde bu yıl genel müdürlük böyle bir etkinlik yaptı. Özellikle her sınıfa hitap edecek şekilde bir program yaptı. PTT, eğitimle birlikte kültürel faaliyetlerde de bulunuyor. Bu yıl okullarımıza kalem, boyama, kitap ve çanta dağıttık. Kurumumuzun eğitime verdiği değerden dolayı mutlu oldu" diye konuştu.