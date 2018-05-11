Ramazan’da her gün bin 500 kişiye sıcak yemek

Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve Kızılayın birlikte organize ettiği Ramazan çadırları için çalışmalar başladı. Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, beraberindeki Bitlis Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Hüseyin Aras ve Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar ile günlük 70 kilogram et ihtiyacının karşılanacağı mezbahaya gitti. Burada bilgi alan Başkan Vekili Ustaoğlu, Kızılaya bağışlanan bir büyükbaş hayvanın da kesimine katıldı.

Daha sonra Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda Kızılay tarafından inşası devam eden Ramazan çadırlarını gezen Vali Ustaoğlu, günlük bin 500 kişiye sıcak yemek dağıtımı sağlayacaklarını açıkladı. Ustaoğlu, sadece çadırlarda sıcak yemek hizmeti sunulmayacağını, yardıma muhtaç, kendi imkanları ile yemek yapamayacak ve engelli olan vatandaşların da evlerine sıcak yemek hizmeti sağlayacaklarını dile getirdi. Ustaoğlu, “Önümüzdeki hafta inşallah Ramazan ayına ulaşacağız. Biz de Ramazan ayının tüm rahmetiyle, bereketiyle güzel bir biçimde geçirilmesi için Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve Kızılay Bitlis Şubesi işbirliği ile Ramazan ayında her akşam bin 500 kişiye hitap edecek iftar programımız olacak. Kızılaya ait 6 adet çadırın kurulumunu gerçekleştiriyoruz. İstiyoruz ki ilimizin en ücra köşesinde oturan vatandaşımız bu Ramazan ayının rahmetinden, bereketinden güzel bir şekilde faydalansın. Bu vesileyle başta Kızılay Başkanlığımız olmak üzere burada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Başkan Vekili Ustaoğlu, sıcak yenmeği sadece kurulan çadırlarda vermeyeceklerini ifade ederek, “Bizler daha önceden tespitini yaptığımız, yaşlı, engelli, bakıma muhtaç ve kendi yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşlarımızın evlerine kadar sıcak yemek hizmetini götüreceğiz. Bunun dışında çocuklarımızın, gençlerimizin gelenek ve inancımızda çok büyük bir yeri olan bu rahmet ayını güzel bir biçimde geçirebilmeleri ve o manevi iklimden faydalanabilmeleri için değişik organizasyonlarımız olacak. Bu meydanda organizasyonlar için de yerler ayarlıyoruz. Şimdiden tüm Bitlislilerin Ramazan ayını kutluyorum” şeklinde konuştu.