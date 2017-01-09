Rektör Doğru’dan 10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Doğru, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Doğru, yayınladığı mesajda, “Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından ve temel taşlarından olan basın, her zaman ve her yerde doğru, tarafsız, ilkeli haber vererek, objektif davranarak haber alma özgürlüğümüzü sağlayan en etkili araçtır. Karşılaştıkları tüm olumsuz koşullara rağmen görevlerini yerine getirirken tarafsızlık ve objektiflik anlayışından ödün vermeden çalışan değerli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü gönülden kutluyor ve başarılar diliyorum” dedi.