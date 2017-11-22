Rektör Yardım, Merkezi Asya Üniversiteler Birliği Toplantısına katıldı

Dr. Erdal Necip Yardım, Merkezi Asya Üniversiteler Birliği Toplantısına katıldı.

Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hamit Mirtagioğlu İran’ın Mohagheghe Erdebil Üniversitesinde düzenlenen Merkezi Asya Üniversiteler Birliği (MAÜB) 1. Genel Kurul Toplantısına katıldı. 14 Nisan 2017 tarihinde Bişkek’te Birlik Yürütme Kurulu Toplantısında alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilen “Yüksek Öğretimde Uluslararasılaşma” temalı toplantı iki gün sürdü.

Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ile birlik üye üniversite rektörlerinin katıldığı oturumlarda, ortak çalıştayların düzenlenmesi, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, ortak akademik programların açılması, müşterek yayınların yapılması, karşılıklı dil enstitüleri ile yaz okulları açılmasının planlanması ve uluslararasılaşmayı desteklemeye yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Ayrıca etkinlikler kapsamında Mohagheghe Erdebil Üniversitesinde birlik üyesi üniversiteler için tanıtım fuarı açıldı.