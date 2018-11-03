Rektörlük kız öğrenci spor turnuvası sona erdi

Kadın ve Genç Girişimcileri Destekleme Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEKGEM) ile Sağlık Kültür ve Spor Başkanlığı (SKS) tarafından düzenlenen “Rektörlük Kız Öğrenci Spor Turnuvası”nda kazananlar belli oldu. Bu tür faaliyetlerin daha da artacağını belirten BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, “Bugüne kadar yapılan etkinlikleri yürekten destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz” dedi.

BEKGEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hatice Kızıltaş ve ekibinin, göreve geldiği günden beri sürekli bu tür etkinlikleri düzenlediğine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Yardım, “Sosyal, kültürel gibi alanlardaki etkinlikleri öğrenci kardeşlerimizi de işin içine çekersek etkinliklerin daha da anlam kazanacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

Turnuva sonunda 10 voleybol takımı arasından, Beden Eğitimi Spor Yüksekokul öğrencileri birinci, Tarih bölümü öğrencileri ikinci ve Tıbbı Laboratuvar bölümü öğrencileri üçüncü oldu.

Satranç branşında, Rabia Bozkurt birinci, Senanur Atalay ikinci olurken masa tenisi turnuvasında, Melek Atış birinci, Hanım İzci ikinci ve Rabia Bozkurt üçüncü oldu.

Kazananlara madalya ve kupaları Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli ve BEKGEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hatice Kızıltaş tarafından verildi.